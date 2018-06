5 tips om je binnen een maand gezonder te voelen

‘In één dag een platte buik. Doe deze ééndaagse detox en je voelt je direct gezonder. Verlies binnen één week je overtollige kilo’s.’ Het zijn allemaal leuzen waarmee we doodgegooid worden. En die vrij onrealistisch zijn (sorry!). Maar toch wil dat niet zeggen dat je je binnen één maand niet gezonder kunt voelen of resultaat kunt boeken. Met deze kleine aanpassingen in je leven voel je wel degelijk effect.

Honderden onderzoekers hebben de afgelopen jaren het menselijk lichaam, diëten en lichaamsbeweging bestudeerd. Uit al die onderzoeken komen, globaal gezien, vaak dezelfde resultaten uit. Met deze kleine aanpassingen krijg je heus niet binnen een maand een sixpack, maar voel je je wel snel gezonder. Plus, op de lange termijn verrichten deze veranderingen wél wonderen. Komen ze:

Beweeg

En nee, we willen niet flauw doen, maar beweging is nou eenmaal een inkoppertje en dat is niet zonder reden. Méér lichaamsbeweging is het meest eenvoudige en effectieve dat je kunt doen op weg naar een gezonder gevoel. En met snel effect, want in drie maanden tijd kan je conditie al met 20 procent verbeterd worden wanneer je dagelijks meer beweegt.

Slaap 8 uur per dag

In een gehaast land als Nederland schiet een nachtrust á acht uur er al snel bij in. Uiterst ongezond, want een week zonder voldoende slaap kan er al voor zorgen dat je bloedsuikerspiegel zo sterk stijgt diabetes op de loer ligt. Vermoeide cellen worden namelijk minder gevoelig voor insuline. Hierdoor kun je ook aankomen wanneer je te weinig slaapt.

Drink water

Tja, het blijft een vrij vanzelfsprekend lijstje, maar het drinken van meer water heeft vrijwel direct effect. Je afvalstoffen worden makkelijker afgevoerd, iets dat je direct kan merken aan je ontlasting. Daarbij werkt het drinken van water als een energieboost en wordt je bloed makkelijker rondgepompt. Uit een onderzoek uit 2015 bleek dat mensen die een half uur vóór het eten een groot glas water drinken, meer dan vijf kilo kunnen afvallen in drie maanden tijd.

Sport!

Dacht je dat water dírect invloed heeft op je healthy state of mind? Probeer dan sporten maar eens. Dit geeft het gelukshormoon direct een boost. Hierdoor zit je -zeker op de langere termijn- gegarandeerd beter in je vel. Uit eerder onderzoek bleek dat wanneer mensen niet voldoende bewegen, ze daadwerkelijk chagrijniger worden. Bank plakken maakt je nou eenmaal minder vrolijk, minder enthousiast en minder positief.

Geef aandacht aan je betere zelf

Wat wil je veranderen, wie wil je zijn? Wanneer je je betere zelf visualiseert, ga je hier sneller in geloven en is jouw persoonlijke 2.0 versie al een stuk dichterbij. Want hey, naast bewegen, slaap, sporten en water drinken hoort er natuurlijk ook een psychologisch trucje bij om je gezonder te voelen. Wat let je?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.