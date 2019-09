5x tips om gezond te blijven als je kind ziek is

Een ziek kind (baby, peuter of kleuter) is nooit leuk. En dan kan het als ouder behoorlijk aanpoten zijn. Zo ondervond ook VIVA’s Gina vorige week. Ze had een drukke werkweek voor de boeg toen haar bijna 2-jarige dochter een goede griep te pakken had. Alle, oké bijna alle (dank super-oppas-oma!) plannen wijzigden, Mex had verzorging met een hoofdletter ‘V’ nodig (lees: knuffels, kusjes, knuffels en kusjes). ‘Als ik zelf ook maar niet ziek word’, aldus Gina.

Hamvraag: hoe hou je jezelf gezond als je kind ziek is? Bedoel, als je kind zich alles behalve goed voelt; hangerig en huilerig is, is het van groter belang dan ooit dat jij je wél goed voelt. Toch ligt besmetting op de loer. Met deze tips hou je jezelf in de beste conditie, zodat je er 100% kan zijn voor je kleine patiëntje thuis.

1. Voed je immuunsysteem (en dat van een ziek kind) met een goed ontbijt

Ontbijt was al belangrijk, maar wordt nóg belangrijker als er een verkoudheid of griepje heerst. En een ontbijtje op bed mag best als het ziekenboeg is thuis. Goed om te weten: het is belangrijk om vooral tijdens je ontbijt genoeg vetten en eiwitten binnen te krijgen. Deze geven je afweersysteem een boost en helpen na een mogelijke ziekte.

Vooral voedingsmiddelen zoals zuivel, eieren, mager vlees en bonen kunnen wonderen doen voor je immuunsysteem. Daarnaast zal je merken dat je met een uitgebreider ontbijt langer vol zit en langer energie hebt.

2. Neem Vitamine C en Zink tot je als je een verkoudheid op voelt komen

Onderzoek wijst uit dat een combinatie van vitamine C en Zink perfect is voor het voorkomen van verkoudheid. Ben je al verkouden of grieperig (door de snotneus van je kleine)? Neem deze supplementen dan alsnog ruim in. Onderzoek wijst uit dat bij voldoende inname, het herstel sneller gaat bij voornamelijk infecties aan de luchtwegen.

3. Blijf gehydrateerd

Water, water, water! Genoeg drinken is altijd belangrijk, maar nu blijkt dat het je lichaam ook sterker maakt. Dit is handig om bacteriēn en virussen buiten te houden. Zodra je per dag een paar glazen extra drinkt als je een ziek kind thuis hebt, is de kans op transmissie volgens onderzoek wat kleiner.

4. Probeer genoeg te slapen

Een ziek kind thuis? Breng het vroeg naar bed en ga zelf ook op tijd slapen. Je hebt je rust meer dan nodig! Uit onderzoek blijkt dat mensen die gemiddeld minder slapen dan 6 uur per dag, 4,2 keer vaker ziek worden dan mensen die langer slapen. Just sayin’.

5. Hou alles schoon

Hygiëne is key, helemaal als je kind ziek, zwak en misselijk thuis is. Je kind dichtbij je houden om het te troosten en te verzorgen, doe dat vooral. Maar vermijd drinken uit dezelfde bekers of glazen en steek geen spenen in je mond. Was zowel je eigen handen als die van je kind meerdere keren per dag en was kussens en dekens vaker dan normaal. Tot slot: zorg voor genoeg frisse lucht in huis!

Bron: Famme, beeld: iStock