Bier na wijn geeft venijn: dit zijn de 7 grootste mythes omtrent katers

Misselijkheid, maagzuur, een tollend hoofd en dán het besef dat er een volslagen onbekende in je bed ligt: dat zijn de katers van de ergste soort. Inmiddels weet je misschien dat limoncello al-tijd verkeerd valt, maar toch kunnen ook de qua alcoholinname beschaafde avonden je de volgende dag opbreken.

Er zijn genoeg volkswijsheden die ervoor moeten zorgen dat je je de volgende dag topfit voelt. Zo is tussendoor liters water drinken inderdaad heel verstandig. Helaas doet ook een boel onzin de ronde. Ontbijten met een bloody mary? Krijg je spijt van. Daarom: de 7 grootste mythes omtrent katers.

1. ‘Je kunt een kater remmen met preventieve paracetamol’

Hele volksstammen zweren erbij: voor het slapen gaan een paracetamol en de volgende ochtend sta je met het ochtendgloren weer stralend naast het bed. Helaas: het effect van dat paracetamolletje is allang uitgewerkt tegen de tijd dat je opstaat. Daarnaast is paracetamol helemaal niet zo goed voor de lever en ook zeker niet voor de maag. Precies de twee organen die het al zo zwaar hebben na jouw avond zwierenzwaaien.

2. ‘Wijn na bier geeft plezier’

Op de avond zelf, misschien. Het idee dat je eerst met bier moet beginnen vóór je aan de wijn gaat en ook likeur beter kunt bewaren voor de grande finale is nogal hardnekkig, maar niet waar. Het piekmoment aan alcohol in je bloed bepaalt hoe beroerd je je de volgende dag voelt. Het maakt dus niet of je bent begonnen met twee glazen bier, een glas wijn en besloot met cocktails: als je teveel gedronken hebt, krijg je daar last van.

Daarom is het zo belangrijk dat je alcohol drinkt in je eigen tempo en niet op dat van anderen meedoet. Heb je het gevoel dat je niet kunt stoppen? Neem dan iemand in de arm die je hierbij kan helpen.

3. ‘Liters water drinken voor bedtijd verjaagt de kater’

Water gedurende de avond drinken is een goed plan. Als een gek liters water achterover slaan voordat je naar bed gaat heeft echter weinig zin. Op dat moment is je lever al begonnen aan de afbraak van alcohol. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek uit 2015. De groep die dat wel deed voelde zich weliswaar iétsje beter, maar de verschillen waren verwaarloosbaar.

De volgende ochtend water drinken is wel essentieel. Dan is je lichaam waarschijnlijk uitgedroogd en snakt het naar vocht (zonder alcohol).

4. ‘Overgeven maakt een kater minder zwaar’

Boven de plee hangen en alles eruit gooien voor je naar bed gaat, maakt voor de volgende dag geen verschil. De alcohol is op dat punt namelijk al geabsorbeerd. Het enige wat je eruit gooit is het maagzuur, maar daarmee verlaag je het alcoholniveau niet.

5. ‘Begin de volgende dag weer met het drankje waar je mee bent geëindigd’

We kunnen ons bijna niet voorstellen dat je het voor elkaar krijgt, maar toch zijn er genoeg mensen die beweren dat je de volgende dag gewoon door moet drinken om die kater te bezweren. Dat is zo’n beetje het domste wat je kunt doen. Je lichaam moet alcohol hoe dan ook verwerken en hiermee verleng je dat proces alleen maar. Houd het daarom bij water of een sportdrankje met elektrolyten en een beetje suiker. Die laatste kan het proces iets versnellen omdat alcohol het aantal elektrolyten en je bloedsuiker verlaagt.

6. ‘Hoeveel je hebt gedronken is de enige oorzaak van hoe slecht je je voelt’

Het is echt waar: een kater kan de een harder raken dan de ander. De hoeveelheid drank is daar maar een onderdeel van. Andere factoren die meespelen zijn je lichaamsgewicht, algehele gezondheid en wat je hebt gegeten voor je aan de drank ging. Maar zelfs als jij en je vriendin van dezelfde leeftijd zijn en hetzelfde formaat hebben, kan het nog anders uitpakken. Dat verklaart waarom je bestie de volgende ochtend al in de downward facing dog staat terwijl jij rond het middaguur nog steeds zo ziek voelt als een hond.

7. ‘Het beste medicijn is slaap’

Alcohol rommelt met je slaap. Je slaapt niet alleen onrustiger, maar je kunt ook tien uur achter elkaar slapen en nog steeds het gevoel hebben dat je maar een uur rust hebt gehad. Je hebt die slaap zeker nodig, maar het is niet dé manier om van die kater af te komen. Alcohol wordt weggewerkt in urine, zweet en adem. Daarom gaat die kater sneller weg als je de volgende dag veel water drinkt en sport. We horen hoongelach, maar echt: beweeg een beetje als het kan. Een flinke wandeling doet ook wonderen voor je humeur: ook geen overbodige luxe als je zwelgt in een kater.

Bron: Bustle | Beeld: iStock