7 reisboeken die je volgende trip nóg leuker gaan maken

Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt ook wanneer je op vakantie gaat. Zo begint de voorpret thuis al én scheelt het een hoop stress wanneer je eenmaal op de plek van bestemming aangekomen bent (als je iemand bent die onrustig wordt van een ongeplande reis, tenminste).

Iets wat de voorbereiding een stuk gemakkelijker kan maken, zijn de nodige reisboeken. Je kunt natuurlijk het wereldwijde web afstruinen voor de mooiste plekken en beste hotspots, maar zo’n old school boek bladert minstens zo lekker. Daarnaast heb je óók gidsen die tijdens én na je vakantie goed van pas komen. Onderstaande boeken mogen als reisjunkie niét ontbreken in jouw boekenkast.

1. World of wanderlust

Reisblogger Brooke Saward heeft hét boek geschreven dat je alvast in de reisstemming brengt. Ze reisde de hele wereld over en verzamelde zo allerlei inspirerende informatie die ze bundelde in dit ‘World of wanderlust’. €22,50 via bookspot.nl.

2. Ultieme bestemmingen

Wat volgens de reisexperts van Lonely Planet dé top 500 plekken ter wereld zijn die je gezien moet hebben? Je vindt ze in het boek ‘Ultieme bestemmingen’; denk hierbij aan toeristische trekpleisters, maar ook verborgen pareltjes. Enne, dankzij de fantastische fotografie krijg je direct zin om je koffers te pakken. €29,99 via bol.com.

3. Wanderlust – your urban travel style guide

Van de beste restaurants tot de mooiste plekken ter wereld: in dit boek komen eten, reizen en lifestyle samen. Leer hoe je net als Anne de Buck, schrijver van het boek, de meest gezellige wijken en adressen kunt vinden, en reis vanaf nu alleen nog maar in stijl. €20 via bol.com.

4. Reisjournal

Als presentatrice van ‘3 op reis’ weet Geraldine Kemper als geen ander hoe het is om erop uit te trekken. Met dit boek maak je je reis nóg leuker, want het is een dagboek waarin je al jouw ervaringen kunt opschrijven. Daarna barst het boekje van de tips, travelhacks én speelse opdrachten van Geraldine. €14,99 via unieboekspectrum.nl.

5. Camper reisdagboek

Je kunt natuurlijk met het vliegtuig op vakantie gaan, naar een of ander luxe oord. Maar wat minstens zo romantisch en avontuurlijk is, is het op pad gaan met een camper. Geniet van de ultieme vrijheid en een onvergetelijke vakantie, en schrijf ál je avonturen op in dit boek. €14,95 via bruna.nl.

6. 365 dagen onderweg

Als er iemand is die veel van de wereld gezien heeft, is het Floortje Dessing wel. In dit boek heeft ze een flinke dosis reisinspiratie gebundeld, inclusief de beste reistips, must see plekken van de wereld en de leukste activiteiten. En wil je zo goedkoop mogelijk een vliegticket boeken? Ook daar weet Floortje wel raad mee. €12,50 via bol.com.

7. Beste streetfood ter wereld

Dit boek laat je alvast wennen aan de culinaire wereld van je reisbestemming, maar laat je óók nagenieten als je eenmaal weer thuis bent. Hierin vind je namelijk de beste recepten voor de lekkerste streetfoodgerechten, zodat je het vakantiegevoel in huis kan halen. €15 via bol.com.

Productie: Anouk de Boer | Beeld: iStock