After lunch dip? Deze 5 trucjes geven je concentratie een boost

Ben je weer naar buiten aan het staren (of naar je web What’s App op je beeldscherm)? Je bent niet de enige. De grootste bedreiging voor onze productiviteit is het gebrek aan concentratie. Deze vijf trucs geven je concentratie een boost, en komen dus als geroepen.

Collega A. tettert in je oor en collega M. heeft haar muziek te hard opstaan of – ten tijden van een thuiswerkdag – de buurman maait het gras, kortom: jij kan je koppie niet meer bij de inhoud van je mailtje houden. Probeer ‘es deze tips, wie weet kun je je daarna weer concentreren op het ‘echte’ werk.

1. Tekenen

Uit onderzoek blijkt dat tekenen het hulpmiddel kan zijn om beter na te denken. En een goede oefening is om je focus te behouden. Win-win. Het helpt je ontspannen en houdt je productief en creatief. Ideeën komen sneller in je op tijdens het maken van een tekening. Tekenen maar!

2. Maak een not-to-do-list

De tegenhanger van de welbekende to-do-list. Zo’n lijstje helpt je om je om geen onzinnige dingen te doen, want staat vol met Instagram Stories bekijken, ellenlange gesprekken bij het koffiezetapparaat en uitstelgedrag taferelen. Weg dus met die slechte (werk)gewoontes!

3. Doe eens iets anders

Wanneer je al even aan het werk bent en je concentratie minder wordt, ga dan even iets anders doen. Na een snelle wandeling in de buitenlucht of een praatje met je collega in de relax-ruimte (als-ie er is) ben je weer fris en fruitig om verder te gaan met waar je mee bezig was.

4. Kauw op kauwgom

For real? Jep, het is bewezen dat kauwen de productiviteit en focus verbetert. Daarnaast geeft het je ook nog eens een frisse adem. En dat kun je na je broodje kip met pesto en Parmezaanse kaas wel gebruiken.

5. Mediteren

Mediteren heeft het meeste effect op de langere termijn. Mediteren is goed op allerlei vlakken: van het versterken van je immuunsysteem, het verlagen van de bloeddruk en verminderen van het risico op verschillende ziektes tot het dealen met depressies. En ja, het helpt ook om je beter te concentreren. We horen je denken, maar waar moet ik dan mediteren? Gewoon achter je bureau. Oordopjes in, relaxed muziekje op, ogen dicht en even een minuutje (of twee, tien) voor jezelf. En je ademhaling.

Bron: Lifehack | Bbeeld: iStock