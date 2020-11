Maak je borst maar nat: ‘After we collided’ komt naar Netflix

Kan jij ook geen genoeg krijgen van de steamy film ‘After’? Goed nieuws voor alle liefhebbers, want binnenkort kun je deel 2, ‘After we collided’, bewonderen op Netflix.

Trommel je snel je vriendinnen op voor een filmavond?

December

Vanaf 22 december is After we collided te zien op Netflix! Wow, de feestdagen waren nog nooit zo leuk (en steamy)! Toch is er een kleine side note: After we collided is op dit moment alleen nog maar bevestigd voor de Amerikaanse Netflix. Maar, Nederland volgt meestal snel. Dus de kans zit er dik in dat jij binnenkort een filmmarathon kan houden met je besties.

Truth or dare

Je herinnert je vast nog wel Tessa Young, de serieuze student en vriendin, die naar de middelbare school verhuist met de hulp van haar moeder en vriendje. Hier ontmoet ze haar nieuwe kamergenoot Steph en haar vriendin Tristan. De volgende dag haalt Steph Tessa over om een ​​feestje bij te wonen waar ze Steph’s vrienden ontmoet en spelen ze het spelletje truth or dare.

Ondersteboven

Maar dat haar wereld op z’n kop zou komen te staan na één spelletje truth or dare had niemand zien aankomen. Want daar ontmoet ze Hardin Scott voor de tweede keer. En Tessa kan de aantrekkingskracht van Hardin niet weerstaan. En eerlijk, wie wel? *smelt* Helaas, blijkt de vork héél anders in de steel te zitten…

Liefde

Hardin en Tessa houden enorm veel van elkaar, maar steeds wanneer het goed zit, zorgt het verleden van Hardin voor problemen. Zou het stel in After we collided dichter tot elkaar komen of kiest Tessa voor een nieuwe vlam?

Bekijk hieronder de trailer van ‘After we collided’

