Aha: zó ga je zen op vakantie (ook met kinderen!)

Afgelopen zaterdag was het zwarte zaterdag: file, file en nog meer file op de weg. Al is het vast ook druk geweest op de vliegvelden. Enfin, mocht je nog op vakantie gaan zó ga je zen naar de zon. Of op safari, hike-avontuur. Relax je vakantie beginnen is het halve werk!

Kom op tijd

En wees voorbereid: op files, lange wachtrijen bij de douane. En huilende peuters op de achterbank (tip: neem voldoende gezonde snacks en boekjes, spelletjes mee). In het geval van een auto-vakantie, las pitstops in. Zo kunnen de kinderen even hun energie kwijt en jij een broodje eten zónder en op te weg te letten en je kids te entertainen.

Bedenk een plan van aanpak

Vetrek op tijd, in geval van files (ook bij de parkeergarage). Better yet: vraag of je (schoon)ouders of een goede vriend jullie kan afzetten bij de Kiss & Ride kan afzetten. What else? Zorg dat je draagzak in je handtas zit, zodat je je peuter erin kunt zetten als je bij de douane in de rij staat. En neem klein speelgoed mee, dat je zo uit je tas kan toveren als er weer een ‘wacht-moment’ aantreedt.

Let op wat je eet en drinkt

Niet te veel en niet te zwaar. Zorg dat je gezonde snacks binnen handbereik hebt. En scoor nog een colaatje, als je misselijk bent het tovermiddel om te boeren.

Vraag een extra vakantiedag aan

Of twee: eentje voordat je op vakantie gaat. En eentje, voor als je terug bent. Zo kun je de vakantieboel beter voorbereiden en bijkomen van de reis. Een huilende baby op een 3,5 uur durende vlucht is niet niets. Helemaal niet als je de irritante mede-passagiers meetelt, die geen begrip hebben voor al het gehuil.

