Aha: zo overleef je Kerstmis als je vrijgezel bent

Kerstmis als je vrijgezel bent is niet (altijd) een pretje. Van je verliefde nicht die met haar vlam innig aan de kersttafel zit tot die romantische kerst song die wordt grijsgedraaid en je aan het janken maakt. De happiest time of the year kan voor sommige singles niet snel genoeg voorbij gaan… Omdat het pas 1e Kerstdag is, tips hoe je Kerstmis overleefd als je vrijgezel bent. Graag gedaan!

Kijk niet naar ‘Love Actually’ (of andere romantische films)

Ze gaan de film uitzenden (meermaals!), dat doen ze altijd, en jij kijkt ernaar. Geef niet toe aan die drang (of druk, van je irritante zusje), want je gaat janken. In Love Actually is iedereen te verliefd, te knap en eindigt alles te goed, net zoals in andere romantische films. Als je toch niet kan weerstaan, onthou dan dat het maar een verhaal is, en dat het echte leven nooit zo romantisch is.

Zet je mobiel uit als je dronken bent

Als je een glaasje te veel op hebt, is het een goed idee om je mobiel te verstoppen of uit te zetten. Dat de verleiding om je ex (of flink) te bellen of zielige apps te sturen behoorlijk groot is als je dronken bent, hoeven we je immers vast niet meer te vertellen. Het uitstorten van je hart zal je geen beter gevoel geven, maar enkel spijt als je opnieuw nuchter bent. Geloof ons!

Stalk je ex(en) niet op Facebook

We weten allemaal dat het Insta-account van je ex in de gaten houden een slecht idee is, zéker als je slecht voelt. Jaloezie is het pijnlijke, maar logische gevolg als je de kerstfoto’s van hem met zijn nieuwe vriendin ziet verschijnen. Niet kijken (of zelfs unfrienden) is dus de boodschap!

Luister niet naar romantische kerstliedjes

De radio is verboden terrein, want je wil echt niet geconfronteerd worden met klassiekers zoals All I Want for Christmas Is You en Baby It’s Cold Outside. Zet liever wat goede oldskool 90’s glij RnB op, zodat je je kan uitleven.

Cancel geen kerstdiners

Als je op dit moment niet in een relatie zit, of niet aan het daten bent, ga dan toch naar dat ene feest van je tante of die kerstborrel op het werk. Je weet nooit wie je er zal ontmoeten.

Eet, drink en geniet

Uiteraard met mate. Niemand houdt van een emotionele dronkaard. Maar eet naar hartenlust, drink dat glaasje wijn, neem dat plakje cake, dat koekje én die kerststol. Geniet van de dingen die je op dit moment gelukkig maken of je beter doen voelen. In januari kan je je, net zoals alle anderen, een nieuw fitnessabonnement aanschaffen.

Laat je kerstversieringen hangen

Als iedereen op bezoek geweest is, heb je waarschijnlijk de drang om je kerstboom, lichtjes of slingers meteen weg te halen. Toch is dat geen goed idee, want het is belangrijk dat je toch wat van de kerstsfeer blijft genieten.

Tot slot: vergeet niet dat de feestdagen niet alleen bedoeld zijn voor happy koppels, maar dat ook jij gerust mag feesten met je vrienden en familie!

Bron: HLN.be, beeld: iStock