Alex Rodriguez reageert op geruchten over vreemdgaan

Alexander Rodriguez, A-Rod voor intimi, zou zijn verloofde Jennifer Lopez vorige zomer hebben bedrogen met realiyster Madison Lecroy. Madison ontkent bij hoog en bij laag, terwijl Alex er minder woorden aan vuil maakt.

In plaats daarvan kiezen hij en J.Lo er voor om naar buiten te treden als één front. De voormalig honkbalspeler deelt op Instagram een video van hen samen. Hij rijdt in een cabrio terwijl Jennifer losgaat op een nummer op de radio. Met alleen een triomfantelijke lach lijkt A-Rod te zeggen: zie je wel, geen vuiltje aan de lach. Hij voorzag de video met blauwe – en rode hartjes.

Leugendetector

De geruchten over het bedrog kwamen nadat Madisons tegenspeler Craig Conover erover begon in de realityserie Southern Charm. Madison zou naar Miami gevlogen zijn om daar het bed te delen met een getrouwde NBA-speler. ‘Geef me een naam! Leg me aan de leugendetector. Ik ben nooit naar Miami gevlogen. Waar is het bewijs? Dit is nep’, reageerde Madison.

Serial cheater

Toch bracht de roddel fans aan het speculeren. A-Rod heeft een huis in Miami en hoewel hij niet getrouwd is, is hij wel verloofd met J.Lo. Nog meer olie op het vuur is het feit dat hij afgelopen zomer een foto van haar likete, om dat vervolgens weer ongedaan te maken. Het gerucht komt tevens een week nadat de broer van zijn ex-vrouw Alex uitmaakt voor ‘serial cheater’ en ‘leugenaar’.

Nooit ontmoet

Ondertussen heeft Madison toegegeven dat ze Alex weleens spreekt, maar hij nooit ‘fysiek’ is vreemdgegaan. Ze zouden elkaar nooit in het echt ontmoet hebben en de telefoongesprekken zijn van haar van onschuldige aard. Laten we daar dan vanuit gaan, want als je een vrouw als Jennifer Lopez bedriegt… dan heb je toch wel echt een probleem.

