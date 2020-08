Als je seksdrive een dieptepunt heeft bereikt: zo klim je uit de crisis

De gevolgen van de coronacrisis voelen we allemaal. Misschien ben je zelf ziek geweest, misschien werk je al maanden vanuit huis of staat je baan onder grote druk (als je überhaupt nog een baan hebt). Hoe dan ook: onderschat de mentale tol die de crisis eist niet.

Dit jaar is zowel fysiek als mentaal goed voor jezelf zorgen belangrijker dan ook. Je seksleven valt daar ook onder. Maar het zou zomaar kunnen dat je bent opgeslokt door stress of zorgen en seks wel het laatste is waar je aan denkt. Logisch: als je gestrest bent, produceert je lijf cortisol. Dat hormoon is funest voor je seksdrive.

Mood killers

Stress en zorgen leveren ook een fysieke reactie op. Beide zijn het flinke mood killers. Dat werkt twee kanten op. Dankzij seks maak je het gelukshormoon oxytocine aan, wat stress verlicht. Daarentegen maakt je lichaam cortisol en adrenaline aan wanneer je gespannen bent. Dat stuurt je lichaam in de vecht- of vluchtmodus. Dat maakt het moeilijker een orgasme te krijgen en je te focussen tijdens seks zonder dat je gedachten alle kanten op pingpongen.

Intimiteit terugwinnen

Hoe trek je dan die gekelderde seksdrive uit de crisis? Ten eerste moet je weten dat jouw gevoelens volledig legitiem zijn. Als je erover kunt praten met je partner, win je al wat van die intimiteit terug. Hij of zij kan jouw gedachten immers niet lezen. Je kunt er niet van uit gaan dat de ander wel begrijpt wat er aan de hand is als je stiller bent dan normaal.

The good, the bad and the ugly

Die open communicatie is de eerste stap naar meer plezier tussen de lakens. Maar: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Definieer daarom voor jezelf wat je precies dwarszit. Waar liggen je zorgen? Als je dat weet, kun je die zorgen makkelijker onder woorden brengen tegenover je partner. Zorg ervoor dat je partner zich niet seksueel afgewezen voelt. Leg uit dat je veel in je hoofd zit en wat emotionele steun nodig hebt. Praat over the good, the bad and the ugly: alleen dan kun je je volledig gesteund voelen én een ander helemaal toelaten.

