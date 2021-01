Dankzij Amanda Gorman werd 1328% vaker gezocht naar gele jassen

De 22-jarige dichter Amanda Gorman stal tijdens de inauguratie van Joe Biden de show. Niet alleen met een indrukwekkend gedicht, maar ook met haar outfit. Haar gele jas van Prada zorgde ervoor dat het aantal zoekopdrachten naar gele jassen in zes uur tijd met 1328% steeg.

En niet alleen Amanda’s jas was een succesnummer. Naar haar rode haarband, eveneens van Prada, werd 560% vaker gezocht. Dat blijkt uit de data van modezoekmachine Lyst.

Paarse jassen

De inauguratie bleek niet alleen politiek gezien legendarisch, maar ook op fashiongebied. Kamala Harris, Jill Biden en Michelle Obama kiezen alledrie voor monochrome kleuren in respectievelijk paars, turquoise en bordeauxrood. Kamala’s paarse jas deed de zoekmachines ratelen: maar liefst 806% meer mensen dan gebruikelijk zochten op de zoekterm ‘paarse jassen’.

All white

Jennifer Lopez was in haar all white look Jennie from the block zoals we haar het liefst zien. Classy, met bling en een knipoog naar de zeroes. Zo’n witte jassen is niet voor de motorisch uitgedaagden onder ons, maar kan wel heel fris staan (als je er dus geen koffie over knoeit). 156% meer mensen zochten dankzij J.Lo naar een witte winterjas.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Lopez (@jlo)

Bernie’s wanten

Nog wat andere fashion cijfers na de inauguratie:

Naar Ella Emhoffs jas met oranje steentjes van Miu Miu zorgde voor een piek van 455% zoekopdrachten naar Miu Miu jassen binnen 6 uur.

Haar haarband van het merk Loeffler Randall zorgde voor 123% extra zoekopdrachten.

Joe Biden ging gekleed in Ralph Lauren. Dat leverde het merk een stijging van 280% in het aantal pageviews op.

Bernie Sanders werd in zijn casual outfit qua memes de grote publieksfavoriet. En wie had dat gedacht, maar hij blijkt met zijn wanten toch echt een influencer: hij liet persoonlijk de zoekopdrachten naar wanten met 311% stijgen.

Lyst zag de afgelopen week het grootste aantal zoekopdrachten ooit naar parelkettingen. Niet gek: Kamala rockt graag parels.

Niet alleen politiek gezien breken er in de VS zonniger tijden aan; de toekomst ziet er ook dankzij de mode bright uit.

Bron: Lyst.