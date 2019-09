Anne-Floor (25): ‘Het klonk in mijn hoofd als een slecht afgestelde oude tv’

Anne-Floor (25) heeft tinnitus. Een gekmakende, ongeneeslijke aandoening waarbij je een hinderlijke piep hoort. De hele dag door.

Tekst Amanda van Schaik| Foto Joost Hoving

‘De eerste keer dat ik een piep hoorde, was ik een jaar of dertien. Ik was naar de soos geweest en toen ik ’s avonds wilde slapen, hield een constante piep me wakker. De volgende dag was die verdwenen. Een paar jaar later las ik een artikel over hoe gehoorschade kan leiden tot een blijvende piep in je oren. Dat wilde ik natuurlijk voorkomen en daarom droeg ik voortaan oordoppen naar feesten en partijen. In een café of op een verjaardag gebruikte ik ze niet, want dan was het geluid niet zo hard. Op mijn zeventiende ging ik naar een feestje in de balzaal van een hotel in de buurt. Daar was ik wel vaker geweest en de muziek stond nooit hard, dus ik liet mijn oordoppen in m’n bureaula liggen. Die avond trad dj-duo The Partysquad op en de dancemuziek dreunde uit de speakers. Ik ging een paar keer naar buiten, want die keiharde muziek was niet aangenaam. Eenmaal thuis hoorde ik de piep die ik ook na het soosbezoek had gehoord. Ik ging ervan uit dat die de volgende dag wel weer weg zou gaan. Maar het bleef. Ik moest leren voor een proefwerk en ik vond het al lastig om me daarop te concentreren, laat staan met die constante piep in m’n hoofd.

Na een dag of vier begon ik me serieus zorgen te maken. Mijn gehoor was toch niet blijvend beschadigd?

Via de huisarts bezocht ik de KNO-arts, die me doorverwees voor een gehoortest. Daaruit bleek dat ik tinnitus had, ook wel oorsuizen genoemd, waarschijnlijk opgelopen door geluidstrauma aan de oren. Als de trilharen in je binnenoor beschadigd zijn, geven ze niet meer de juiste informatie door waardoor je slechter hoort, of ze geven de verkeerde informatie door, zoals een piep of ruis. Met mijn gehoor was niets mis, maar ik had wel een piep. Meteen liet ik oordoppen op maat maken, waar ik wel even voor moest sparen als zeventienjarige, want ze kostten tweehonderd euro. Maar ik was ontzettend bang dat het erger zou worden. De constante piep was irritant en soms hinderlijk als ik me moest focussen, maar meestal lukte het om er niet zo op te letten en dan hoorde ik het vanzelf niet meer.’

Van kwaad tot erger

‘Totdat de piep twee jaar geleden van de ene op andere dag erger werd. Zo schel en hard dat alles om me heen werd overstemd. En er kwamen geluiden bij: een pulserende piep, van heel hard tot heel zacht binnen een seconde. Tussendoor hoorde ik nog andere piepen. In mijn hoofd klonk het als een oude tv die niet goed was afgesteld. Weer klopte ik aan bij de huisarts, maar die zei: er is niets aan te doen, je moet er maar mee leren leven. Dat wilde ik écht niet horen op dat moment.

Ermee leren leven, hóé dan?! Alleen iemand zonder zware tinnitus kan zoiets zeggen.

Ik werd helemaal gek van alle geluiden in mijn hoofd. Het klonk hard, het was indringend, en dat constant, 24 uur per dag. Ik wilde het liefst een zwembad in duiken, want onder water hoorde ik alleen het geluid van het water, en niet de pieptoon. Ik was ook boos op mezelf: had ik niet voorzichtig genoeg gedaan? Op festivals droeg ik trouw mijn op maat gemaakte oordoppen en ik stond nooit in de buurt van speakers. Drie tot vier keer per week was ik in de sportschool te vinden en daar trainde ik veel met gewichten. Maar de muziek stond daar echt niet hard. Ik ging naar een andere huisarts, die uitlegde dat tinnitus wordt beïnvloed door allerlei factoren, zoals spanning op je kaken, ontstekingen, de stand van verstandskiezen, erfelijke belasting en ook stress. Stress maakt je namelijk alert en dan staan je zenuwen op scherp, waardoor de tinnitus heftiger wordt. Ik ging naar de kaakfysiotherapeut om kaakspanning te verminderen en kreeg van een KNO-arts een neusspray tegen ontstekingen, maar dit hielp allemaal niet. Ook yoga haalde niets uit; het was zo stil dat ik geen afleiding had en al mijn aandacht naar de onwelkome klanken in mijn hoofd ging.’