Ariana Grande verloofd met Dalton Gomez (de wie?)

Ariana Grande (27) heeft zich verloofd met haar vriend Dalton Gomez (25). Dit maakte de bloedknappe zangeres gisteravond bekend via haar Instagram, met daarbij een kiekje van de eveneens bloedknappe ring. Helemaal leuk en fijn voor ze natuurlijk, maar wie is die Dalton Gomez eigenlijk?

Volgens verschillende bronnen zou het popicoon al sinds januari aan het daten zijn met Gomez. Waar de relatie in eerste instantie uit de media werd gehouden, is er nu geen geheim meer. ‘Forever ’n then some’, schreef Grande bij het verlovingskiekje.

Dalton wie?

Dat de naam van de (eveneens bijzonder knappe) Dalton Gomez niet direct een belletje laat rinkelen is logisch, want de hij is geen spotlight figuur. Geen artiest, geen acteur, geen reality ster, nee, hij is makelaar. Volgens de biografie op zijn website is hij geboren in Californië en werkt ‘ie nu zo’n vier à vijf jaar in de luxe makelaardij. Zijn klanten zijn dus wel bekende Amerikanen. Dat is dan ook meteen hoe ‘ie Ariana Grande kent, tenminste, als we de bronnen mogen geloven. Die zeggen dat Ariana op zoek was naar een nieuw huis en Gomez haar makelaar was.

26 mei dit jaar werd Dalton Gomez voor het eerst genoemd op de Instagram van Ariane Grande. Nu denk je misschien, ja lekker belangrijk, maar sinds die dag is het Instagram profiel van de jonge makelaar ook afgeschermd. Blijkbaar hecht hij veel waarde aan z’n privacy. Hoewel Grande de momenten dat ze Dalton ‘laat zien’ aan de buitenwereld nauwkeurig lijkt te kiezen en de makelaar zelf ook van z’n privacy houdt, is ‘ie wel te zien in de videoclip ‘Stuck with you’ van Ariana Grande en Justin Bieber. Dit is dan ook meteen de publieke bekendmaking van hun relatie geweest. De video is hieronder te zien (nieuwsgierige aagjes; scroll even door naar de laatste minuut).

Verloving twee

Het is niet de eerste keer dat de zangeres verloofd is. Twee jaar geleden ging toenmalige vriend Pete Davidson op één knie, maar die relatie hield helaas geen stand. Overigens is Grande niet de eerste bekende Amerikaan die geen bekende man trouwt. Zo is bijvoorbeeld ook Jennifer Lawrence samen met een niet-spotlight figuur; namelijk de kunstgalerie eigenaar Cooke Maroney.

Bron: Elle UK