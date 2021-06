Armie Hammer meldt zich na zware beschuldigingen bij afkickkliniek

Na een aantal zware beschuldigingen omtrent seksueel misbruik aan zijn adres, heeft acteur Armie Hammer zichzelf gemeld bij een afkickkliniek. Daar zou hij een behandeling ondergaan voor drugs-, drank en seksproblemen.

Volgens Vanity Fair checkte Armie Hammer op 31 mei in bij de kliniek in Orlando. Hij krijgt daarbij de steun van zijn ex-vrouw Elizabeth Chambers. Een ooggetuige zag hoe Hammer afscheid nam van zijn gezin voordat hij op het vliegveld stapte. Volgens de getuige ging dat er emotioneel aan toe. Chambers noch Hammer reageert op de behandeling, maar de acteur vertelde onlangs dat hij zich voorlopig focust op zijn gezondheid nadat hij uit een Broadway-show stapte.

Kannibalisme

In januari trok Hammer zichzelf terug uit grote acteerklussen nadat steeds meer beschuldigingen over seksueel misbruik en kannibalisme aan zijn adres binnen sijpelden. Op 18 maart gaf een vrouw genaamd Effie een persconferentie waarin ze zegt dat de acteur haar verkrachtte en haar hoofd tegen een muur sloeg in 2017. Hammer ontkent alle aantijgingen.

De immense pijn

‘Hoewel ik blij ben dat Armie eindelijk de hulp zoekt waarvan ik hem zo lang heb gesmeekt die te zoeken, neemt het niet de immense pijn en het lijden dat hij me heeft aangedaan weg’, zegt Effie tegen Vanity Fair. Effie en Hammer hadden van 2016 tot en met 2020 een relatie. In die relatie testte de acteur volgens Effie continu haar toewijding met manipulatieve tactieken. Effie verlegde steeds haar persoonlijke grenzen terwijl hij steeds gewelddadiger werd.

‘Ik heb zo mijn best gedaan zijn acties te rechtvaardigen, tot op het punt waarop ik op hem reageerde op een manier die niet was hoe ik me echt voelde. Vandaag spreek ik me uit in de hoop dat anderen in de toekomst geen slachtoffer van hem worden.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Refinery 29 | Beeld: Brunopress