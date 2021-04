De verplichte ‘denkpauze’ van vijf dagen, is al langere tijd een kritiekpunt in de Tweede Kamer. Vandaag diende D66 een initiatiefwet in. Rob Jetten: ‘Vrouwen en hun artsen kunnen prima zelf bepalen hoeveel bedenktijd nodig is.’

Denkpauze abortus

Tot op het heden is de wet – voluit de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) – geldig. Deze bepaalt dat wie een abortus wil, vijf dagen na het contact met de arts moet wachten voordat de behandeling uitgevoerd mag worden. Voor veel zwangeren is deze wet belastend, dat bleek uit evaluatie van de wet door onderzoeksbureau Pro Facto en het Amsterdams Universitair Medisch Centrum vorig jaar. Rob Jetten diende vandaag de initiatiefwet in: ‘Al vanaf het eerste moment dat er over deze wet werd gesproken, zo’n 40 jaar geleden, klonk er kritiek op deze termijn. Men vond het toen al overbodig en onnodig betuttelend.’

Meerdere pogingen

Het voorstel om de bedenktijd af te schaffen, is de afgelopen jaren vaker in stemming gebracht, maar haalde nooit een meerderheid. Eind februari stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer al voor de motie. Alleen CDA, CU, Denk en SGP waren tegen. Het kabinet is tegenwoordig demissionair, wat betekent dat zij doorgaans geen medisch-ethische kwesties behandelen. Toch hoop D66 dat het wetsvoorstel snel behandeld kan worden omdat de Kamer het thema niet ‘controversieel’ verklaard heeft.

Bron: AD en NOS | Beeld: ANP