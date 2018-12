Baby It’s Cold Outside kan niet meer vanwege #MeToo

November is ten einde. Dat betekent dat het officieel tijd is om naar kerstmuziek te luisteren (of over een weekje natuurlijk, als je eerst nog iets anders viert). En wat is er dan leuker dan Jingle Bell Rock, Santa Baby of Baby It’s Cold Outside over de speakers? Daar valt over te twisten. Een Amerikaans radiostation uit de staat Ohio draait Baby It’s Cold Outside niet meer vanwege #MeToo.

Het station, dat non-stop kerstmuziek speelt tijdens de feestdagen, kwam naar verluidt tot deze beslissing na een telefoontje van een luisteraar. Die gaf aan dat het hit-nummer uit de jaren ’40 een nogal problematische tekst bevatte. Glenn Anderson – een DJ bij het station – merkte na het lezen van de songtekst ook op dat het in het moderne tijdperk ‘het erg manipulatief en fout lijkt’.

Of toch geen #MeToo?

Voor wanneer het een tijdje geleden is dat je ‘Baby It’s Cold Outside’ hebt gehoord: het is een duet tussen een mannelijke en een vrouwelijke zanger, waarin de vrouw ‘Het antwoord is nee’ zingt en zich afvraagt ‘wat er in de drank zit’. Sommigen hebben het nummer ook verdedigd, met het argument dat de vrouw in het nummer misschien wel wilde blijven slapen, maar zich zorgen maakte over wat haar familie en vrienden daar dan van zouden denken.

Hieronder een geheel andere (enigszins feministische?) versie van het nummer:

Wat vind jij: is het gewoon een leuk kerstliedje, of snap je de commotie wel?

