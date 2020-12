Dit is het gróte verschil tussen een beoordelings- en functioneringsgesprek

Ongelofelijk, maar waar: het eind van het jaar is in zicht. Dat betekent voor sommigen dat daarmee ook het beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek in zicht is. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen die twee? Met deze tips kom je niet voor verrassingen te staan.

Wat zoals met alles, geldt ook bij dergelijke spannende gesprekken dat een goede voorbereiding het halve werk is. Al helemaal nu de meeste gesprekken noodgedwongen online plaats moeten vinden.

Functioneringsgesprek

Bij beide gesprekken gaat het erom hoe jij als werknemer functioneert, en waarbij teruggeblikt wordt op het afgelopen werkjaar. Maar er zit een degelijk verschil in deze gesprekken. Bij een functioneringsgesprek gaat het gesprek namelijk niet alleen om jou, maar ook om het bedrijf of de opdrachtgever waar je voor werkt. Dit is namelijk meer een soort open gesprek tussen de werknemer en werkgever of leidinggevende. Jullie kunnen in dit geval beiden onderwerpen aansnijden. Denk hierbij aan onderwerpen als de werksfeer en toekomstplannen. Het doel van dit gesprek is dat de werknemer nog beter functioneren kan in het komende jaar, en dat de samenwerking nóg beter kan worden.

Beoordelingsgesprek

En zoals de naam al doet vermoeden, ligt dit bij een beoordelingsgesprek iets anders. Dit is misschien wel de spannendste van de twee, want in dit geval word jij als werknemer door je leidinggevende beoordeeld op je functioneren. Hierbij wordt gekeken naar je prestaties, maar ook naar hoe jij omspringt met feedback of hoe collegiaal je bent. Er kunnen aan een beoordelingsgesprek grote gevolgen zitten. Ben je goed beoordeeld? Dan sleep je misschien wel een promotie of loonsverhoging binnen. Maar was het gesprek vrij negatief? Dan bestaat de kans dat een waarschuwing of zelfs ontslag het gevolg is.

Tips

Kortom, laat je niet op de kast jagen door de term ‘functioneringsgesprek’, en durf in het open gesprek ook aan te kaarten hoe jij het afgelopen jaar ervaren hebt. Vrees je voor grote zenuwen tijdens het spannende beoordelingsgesprek? Dan kun je je met deze tips heel goed voorbereiden. You got this!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Workjuice Directpayrolling | Beeld: iStock