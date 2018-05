Betaald toetjes testen: FrieslandCampina zoekt fijnproevers

Op zoek naar een leuke bijbaan én gek op toetjes? Zoek niet verder, want we hebben je droombaan gevonden. FrieslandCampina is op zoek naar fijnproevers voor haar zuivelproducten.

Betaald eten, wie wil dat nou niet? Het kan nu jouw werkelijkheid worden dankzij de nieuwe vacature van FrieslandCampina. Dat zuivelbedrijf zoekt nieuwe leden voor verschillende smaakpanels waarin zuivelproducten worden beoordeeld. En dat kan dus zomaar betekenen dat je straks het nieuwe toetje van Mona of de yoghurtdrink van Optimel zit te testen. Niet verkeerd, toch?

Om in aanmerking te komen moet je enthousiast zijn en een passie hebben voor voedingsmiddelen. Daarnaast is een bovengemiddelde smaakgevoeligheid een must. Een toetje omschrijven als ‘lekker’ of ‘vies’ is uit den boze. Denk eerder aan ‘een fluweelzachte crème met tonen van vanillebloesem en kokos’. Om je smaakgevoeligheid door te ontwikkelen zal je deelnemen aan een leertraject van ongeveer twaalf weken.

Om de baan te kunnen uitoefenen moet je wekelijks zes tot acht uur in ochtend- of middaguren beschikbaar zijn. Ook niet geheel onbelangrijk: het schuift € 12,82 per uur.

Is dit de baan van je dromen? Check hier de volledige vacature.

Beeld: Shutterstock