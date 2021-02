Bewezen: door deze 9 micro-gewoontes leef je langer

Dat je met gezond eten, veel bewegen en een leuk sociaal leven heel oud kunt worden, hoeven we je niet te vertellen. Maar zie nooit meer eindigen bij de Mac, íedere dag sporten en de wereld te zien als one happy family maar eens een heel leven vol te houden. Dan heb je meer aan deze micro-gewoontes.

De kunst van goede gewoontes zit ‘m natuurlijk in het volhouden ervan. Iedereen kan een maand lang iedere dag selderijsap drinken, maar de echte trooper ben je natuurlijk als je van die challenge een gewoonte maakt. Dan helpt het om die gewoontes zo behapbaar en leuk mogelijk te houden. De volgende activiteiten hebben bewezen dat ze je levensduur kunnen verlengen (mits het lot niet toeslaat en je verder ook een beetje normaal doet hè).

1. Ga wandelen

Hoppa, we beginnen meteen met het saaiste advies, dan hebben we die maar gehad. Want dat wandelen deed je waarschijnlijk al pak ‘m een beetje jaar tot huilens aan toe. Schrale troost: met al die passen zetten ben je dus wel heel goed bezig. Met 15 minuten actief zijn per dag kun je al drie jaar bovenop je leeftijd winnen. En ook als je niet meer beweegt dan 150 minuten per week, loop je al 22 procent minder kans op een vroegtijdige dood.

2. Lees een boek

Een boek lezen doet wonderen voor je creativiteit en kan je helpen wat nieuwe skills te leren, maar gooit ook nog eens wat extra jaren op je leeftijd. Dan hebben we het hier dus wel over een echt écht boek. Mensen die iedere dag een halfuur een boek lezen, leven twee jaar (!!) langer dan de groep die iedere dag een halfuur een tijdschrift of krant leest. Als je 3,5 uur per week leest, loop je 23 procent minder risico op een vroegtijdige dood.

3. Neem een pauze

Eerlijk: hoeveel tijd zit je tijdens een werkdag achter je bureau? Waarschijnlijk zijn dat behoorlijk wat uren. Niet alleen je onderrug zal je dankbaar zijn als je regelmatig een break neemt, maar je brein ook. Zet desnoods een wekkertje als je snel vergeet dat je even de benen moet strekken. Duw je gewrichten even een andere kant op (dus buig naar achter als je voorovergebogen zit), doe wat squats, schop wat in de lucht, maak een TikTok: beweeg.

4. Wees soms in je uppie

Niet makkelijk, zeker in een lockdown en al helemáál als je moeder bent in lockdown. Toch wat tijd in je eentje incalculeren leidt tot een sterker sociaal netwerk en een gezond lijf. Of je nou op een bankje buiten een boek leest, een solowandeling maakt in je lunchpauze of je even afzondert op de slaapkamer: voel je nooit schuldig om tijd voor jezelf op te eisen.

5. Schrijf je dromen op

Uit onderzoek onder 1500 jongens en meisjes blijkt dat zij met een doel voor ogen gemiddeld 11% ouder worden. Nog meer redenen om je dromen en doelen op te schrijven: het leidt tot een lagere bloeddruk en minder kans op diabetes en hartproblemen. Onderzoekers vermoeden dat het komt doordat deze groep minder snel risico’s neemt op persoonlijk – en privégebied en minder negatief reageert op stress. Goed om te weten: het is nooit te laten om jezelf een doel te stellen.

6. Eet meer noten

Prima middagsnack: een handje noten. Noten zijn rijk aan eiwit, vezels, antioxidanten en een goede bron van vitamines en mineralen. Er zijn allerlei onderzoeken die het eten van noten in verband brengen met een verlaagd risico op hartaandoeningen, een hoge bloeddruk, diabetes en ontstekingen. Drie porties per week verlaagt het risico op een vroege dood al met een whopping 39 procent.

7. Zorg voor voldoende slaap

Ja sorry, dit wist je al, maar toch mag ‘ie niet in het lijstje ontbreken. Spreek met jezelf een vaste bedtijd af en blijf niet op de bank hangen terwijl je apathisch door Instagram en Pinterest scrollt. Te weinig nachtrust kan op de lange termijn leiden tot een hele trits gezondheidsproblemen waaronder hartaandoeningen, obesitas en depressie. Maar overdrijf dat slapen nou ook weer niet. Uit onderzoek blijkt dat mensen die minder dan 5 tot 7 uur per nacht slapen 12% meer risico lopen op vroegtijdig overlijden. Daarentegen lopen de mensen die méér dan 9 uur per nacht slapen juist 38% meer risico op een voortijdige dood. Kortom: probeer je nachtrust echt in balans te houden.

8. Houd contact met je vrienden

Daarmee bedoelen we niet dat je met tig vrienden in nauw contact moet blijven staan. Slechts drie warme sociale contacten kunnen je levensduur al met 200% (whuuut) verlengen. Socializen zorgt voor een positieve verandering in je brein, hormonen, hart en immuunsysteem waardoor de kans dat je (ernstig) ziek wordt kleiner wordt. En ja: dat kan ook verantwoord en op afstand.

Op naar een lang en gelukkig leven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Mama Mia | Beeld: Getty