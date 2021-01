Bewezen: 24/7 online zijn maakt je écht heel gestresst

Toegegeven: mijn schermtijd is dit jaar ongekend hoog. Iedere keer als ik met een half oog naar mijn weekupdate kijk, krijg ik een halve hartverzakking. Ben je ook 24/7 online te vinden? Bad news, want daar word je dus écht heel gestresst van.

Nu word ik ook gestresst als ik mijn telefoon en laptop een heel weekend lang niet aanraak (ja, zo erg is het gesteld met mijn telefoonverslaving), maar recent onderzoek toont dat veel online zijn je toch echt niet zen maakt.

Online waakzaamheid

Dat ik niet de enige ben die worstelt met haar schermtijd, blijkt uit het ontstaan van een nieuwe term. ‘Online vigilance’, oftewel ‘online waakzaamheid’ is een ding. Hiermee wordt bedoeld de haast dwangmatige handelingen die je op je telefoon uitvoert, zoals het continu refreshen van je Instagram of het checken van je WhatsApp terwijl je dat nét hebt gedaan. Het is op te sommen in drie punten: je denkt constant aan de online wereld, je observeert het de hele tijd met open tabbladen en een constant aanwezige telefoon; en je reageert direct op meldingen.

Studie

Dit valt te lezen in een recente studie, gepubliceerd in Human Communication Research. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat je stressniveau flinke pieken kan maken door dit online gedrag. Er werd namelijk een groot verband gevonden tussen hoeveel de proefpersonen hun online leven in de gaten hielden en hoe gestrest ze waren.

Lees ook:

Verslaafd aan stress: hoe herken je het én hoe voorkom je het?

Onmogelijke opgave

Toch is die overvolle inbox niet de reden van dat je je zo gestresst voelt. Wat dan wel de reden is? Door deze online waakzaamheid sta je in feite de hele tijd aan en wil je de hele tijd alle berichten tegelijk afhandelen. Dit is vrijwel een onmogelijke opgave, en kan daardoor de aandachtscentra van je hersenen overweldigen en je stressniveau omhoog laten schieten.

Permanent online

‘Wanneer mensen permanent een aanzienlijk deel van hun cognitieve vaardigheden besteden aan online communicatie die ‘in hun achterhoofd’ plaatsvindt, hebben ze niet langer voldoende cognitieve vaardigheden om met dagelijkse dingen om te gaan en voelen ze zich dus sneller gestrest’, leest het onderzoek.

Herken jij je in bovenstaande omschrijving? Dan is het tijd om af te kicken. Deze tips kunnen helpen: Reageer niet meer direct op een (onbelangrijk) appjes, maar beantwoord al je berichten op een gezette tijd. Dit is een stuk doeltreffender en scheelt je veel tijd.

Zet een tijdslot op Instagram. Stel in dat je het bijvoorbeeld nog maar een half uur per dag kunt gebruiken. Zo voorkom je eindeloos (en doelloos) scrollen.

Laat je telefoon eens thuis als je een wandeling gaat maken.

Spreek je af met een vriendin? Leg je telefoon dan níet op tafel, maar laat hem in je zak. Dan is de verleiding om toch even dat berichtje te beantwoorden een stuk kleiner.

Neem je telefoon ook niet langer mee de slaapkamer in, maar laat hem in de woonkamer liggen. En probeer dan ook niet tijdens het ontbijt al je Instagram te openen, maar pas als je eenmaal opgestart bent.

Als je hier eenmaal aangewend bent, is het invoeren van een digitale detox een prima plan. Een telefoonloze zondag bijvoorbeeld, al heeft dat wel even wat voeten in de aarde. Durf jij het aan? Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle | Beeld: iStock