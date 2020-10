Bewezen: stiekem zijn we allemaal een tikkeltje burgerlijk

Dol op op de bank liggen onder een zacht kleed, lekker tuinieren in het weekend en helemaal happy als je een boek leest? Je bent niet de enige. Stiekem zijn we allemaal een tikkeltje burgerlijk, toch?

Burgerlijk zijn heeft meerdere betekenissen, maar één ding is zeker. We all love it.

Angst om normaal te zijn

Iedereen droomt ervan om een groots en meeslepend leven, a la Beyoncé, te hebben. In gedachten ontbijten we in onze villa in Parijs, lunchen we in Londen en dineren we in het luxe restaurant van New York. Helaas, niet heel realistisch… Maar in werkelijkheid laten we ons ‘normale burgerlijke leventje’ niet los, omdat we bang zijn om in het onbekende, diepe te springen. Maar stiekem dromen we allemaal van de avonturen van Sex in the city. Toch omarmen we onze sleur.

Hoe burgerlijk ben jij?

Laten we eens kijken naar de betekenis van burgerlijkheid. Dat wilt zeggen, wat de meeste mensen doen. Dit korte lijstje is de top 7 van burgerlijkheid, hoeveel punten scoor jij?

Werken in loondienst op kantoor Gaan af en toe op zondag voor de gezelligheid naar de Ikea Gaan op Tweede Paasdag naar de meubelboulevard met het gezin Doen op zaterdag de boodschappen Kijken ‘s avonds op tv de programma’s waar iedereen naar kijkt (Chateau Meiland, wat goeeeeéd!) Trekken met Koningsdag iets oranjes aan Sparen voor hun pensioen en werken voor hun hypotheek

Krijg je het al benauwd? Of zeg je: “Check, dat doe ik. Check, dat doe ik ook!”? Wat je antwoord ook is, kennelijk zijn dit dingen die de meeste mensen doen. Hoe weet ik dat? Ga maar op Koningsdag de stad in of op zondag naar Ikea. Kennelijk zijn deze dingen populair én houden wij gewoon ontzettend van ons burgerlijk leventje. Omarm het dus!

Beeld: iStock