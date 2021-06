Een heerlijk verkoelend recept: Bierijs met sinaasappel

Tijdens de warme zomerdagen willen we eigenlijk het liefst een koud biertje en af en toe een lekker waterijsje. Maar er is goed nieuws! Deze twee zijn nu gecombineerd! Met dit recept voor overheerlijk bierijs met sinaasappel koel je zeker weten af.

Bierijs met sinaasappel

Ingrediënten

400 ml sinaasappelsap

600 ml Radler

bosvruchten

Hoe maak je dit?

Allereerst is het de bedoeling dat je het sinaasappelsap en de Radler mengt. Je moet genoeg sap gebruiken, want alcohol vriest minder hard. Dus wanneer je meer dan 600 ml Radler aan je drankje toevoegt, zal het moeilijker bevriezen.

Natuurlijk kan je ook een andere biersoort gebruiken. Maar onthoudt wel dat Radler net even dat extra vleugje citroen heeft, wat voor een lekkere, verfrissende smaak zorgt.

Vervolgens schenk je dit mengsel in een bak en zet je deze in de vriezer. Het is belangrijk dat je dit elke 30 minuten even roert met een vork. Hierdoor wordt het geen blok ijs, maar krijg je mooie kristallen.

Als het ijs 4 uur in de vriezer heeft gezeten, dan is het ijs klaar! En kun je het serveren in een glas. Je kunt er nog voor kiezen om het helemaal af te maken met wat bosvruchten of andere fruitsoorten.

Een leuke variatietip: Je kunt natuurlijk verschillende smaakjes maken. Je kan het sinaasappelsap vervangen door andere sapjes, zoals ananassap, maagsap of druivensap! Wees creatief

