Billie Eilish breekt alwéér bijzonder record bij de Grammy Awards

Dat Billie Eilish de grote winnaar van The Grammy Awards zou worden, zagen we na haar succesvolle jaar wel aankomen. De 18-jarige zangeres mocht in totaal 5 Grammy’s mee naar huis nemen. Met één van die award bereikte ze een bijzondere mijlpaal.

Met de Grammy-award voor Beste Album van het Jaar voor haar album When we fall asleep where do we go? is Billie Eilish de jongste winnares ooit van die categorie. Hiermee heeft ze Taylor Swift van de troon gestoten.

The Big Four

En omdat Eilish naast de award voor beste album óók de awards voor Best Song of the Year, Record of the Year en Best New Artist won, heeft ze nu de ‘big four’ in huis. Vier prijzen in de vier grootste categorieën van de Grammy Awards.

Kortom, Billie Eilish blijft met haar debuutalbum record na record verbreken. En toch blijft de tiener, van top tot teen gehuld in Gucci, redelijk bescheiden. Toen ze het podium op mocht om de award voor Album of the Year in ontvangst te nemen, sprak ze in de microfoon dat eigenlijk Ariana Grande deze prijs verdiende.

Een family affair

Maar het is niet alleen Billie Eilish die in de prijzen valt. Ook haar broer Finneas O’Connell deelt mee in de credits. Hij won de award voor beste producer en sprak tijdens zijn speech over hoe Billie en hij thuis in hun slaapkamer de muziek hebben gemaakt. ‘It’s a huge honour to be given a Grammy for making home-made cookies.’

Toen even later de broer en zus ook nog de award voor Best Song of the Year voor Bad Guy wonnen, droegen ze hun award op aan toekomstige muzikanten. ‘This is to all of the kids who are making music in their bedrooms today. You’re going to get one of these.’

