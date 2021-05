Billie Eilish krijgt felle kritiek over cover Britse Vogue

De cover van zangeres Billie Eilish (19) voor de Britse Vogue houdt, zelfs na een week van publicatie, de gemoederen nog steeds bezig. En niet in positieve zin. De knappe, inmiddels blondine, kan rekenen op felle kritiek. Waarom? Ze zou hypocriet zijn en een slet of hoer, voor het laten zien van veel huid.

Eerlijk is eerlijk: het is een grote omschakeling. Jarenlang zagen we Billie, toen nog een meisje, alleen maar in baggy kleding en nu staat er ineens een prachtige vrouw in lingerie en strakke kleding. Good for her, zou je zeggen. Maar dat vindt niet iedereen. ‘Hypocriet!’, luiden de reacties.

Body dysmorphia en wijde kleding

Ze ging voor de wijde kleding, omdat het haar lekker zat en omdat mensen dan minder makkelijk een mening over haar lijf konden vormen. Maar veel mensen dénken dat het ging omdat ze vrouwen in sexy kleding veroordeelde, daar komt het hypocriet-gedeelte vandaan.

De zangeres is depressief geweest vanwege haar zelfbeeld, ze leed aan body dysmorphia. De wijde kleding was dus tweeledig: ze vond het lekkerder zitten, maar wilde ook niet dat mensen haar zouden zien als lustobject.

‘Hypocriet, slet, hoer’

Het doel van de Vogue-shoot ligt dan ook veel dieper dan ‘slechts’ mooie kiekjes. ‘Ik kan doen wat ik wil. Het gaat om wat jou een goed gevoel geeft. Als je je wilt laten opereren, laat je opereren. Als je een jurk wil dragen waarvan andere mensen vinden dat je er te dik voor bent, fuck it. Als jij vindt dat je er goed uitziet, zie je er goed uit.’ Ze vervolgt: ‘De hoeveelheid huid die je laat zien, staat los van het respect dat je verdient. Ineens ben je hypocriet als je je huid wil laten zien, makkelijk, een slet, een hoer. Als ik dat ben, ben ik trots. Ik en alle meiden zijn hoeren, fuck it. Laten we het omdraaien. Je lichaam en je huid laten zien – of juist niet – zou je geen respect moeten kosten.’

Billie zet nieuwssite op z’n plaats

De kritiek was te verwachten en dat had ze zelf ook al door. In het interview voorspelde ze al dat er gezegd zou worden: ‘Als je body positivity zo belangrijk vindt, waarom draag je dan een korset?’. Maar ze lijkt zich er weinig van aan te trekken. Sterker nog, ze komt met een genadeloze comeback. Een Amerikaanse nieuwssite plaatste een artikel met titel: ‘Bewijs dat geld je van waarden kan doen veranderen en je jezelf kan verkopen: Billie Eilish schokt fans door baggy kleding in te ruilen voor lingerie in Vogue, ondanks jaren van belofte om haar lichaam te verbergen.’

‘Ondanks jarenlang een kind te zijn geweest’

Billy repost het artikel via haar Instagram Stories en herschrijft ‘m: ‘Het bewijs dat vrouwen van gedachten kunnen veranderen en autonomie over hun eigen lichaam kunnen terugwinnen: Billie Eilish schokt fans door baggy kleding te verruilen voor lingerie in Vogue, ondanks jarenlang eigenlijk een kind te zijn geweest.’

