‘Bobbi gaat dieper’ #19: Festivalletje pakken

In de serie ‘Bobbi gaat dieper’ geeft Bobbi Eden ons een kijkje in haar leven.

In deze aflevering bezoeken Bobbi en Mark het LINDA.festival, geeft ze ons een buik-update (yay!) en had Bobbi een fotoshoot voor Beau Monde met haar gay best friend.

Bron LINDA.tv