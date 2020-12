De decembermaand is begonnen en dat staat gelijk aan eten. Kerstkransje hier, uitgebreid (coronaproof) dinertje daar – om over die wijntjes nog maar niet te spreken. Heerlijk en gezellig, maar het kan ook zorgen voor schuldgevoelens rondom al het eten. Want: ‘je moet natuurlijk wel in je outfits blijven passen’. Deze body positivity-accounts kunnen je wellicht inspireren om lekker en guiltfree te genieten van de maand (en bijbehorende calorieën).

Body positivity is natuurlijk begonnen in The States al ergens halverwege vorige eeuw, maar tegenwoordig zijn er zat vrouwen (en mannen) van eigen bodem die strijden voor een echter beeld, met meer variatie. Wij zetten er een paar voor je op een rijtje.

Vivian Hoorn

Deze beauty is volgens haar Instagram-bio ‘all dressed up in love, self love’. Ze heeft curves en ze houdt ervan (en wij ook!).

Miljuschka Witzenhausen

Ze was al te zien in de serie #eerlijkefoto op Videoland, waarin ze alles rondom body positivity en Instagram foto’s besprak. Miljuschka Witzenhausen kennen we natuurlijk als de cheesecake-koningin, maar ze is inmiddels ook een rolmodel op het gebied van self love.

Lisa Rooster

Iets minder bekend, maar in #bodypositivty een kei: Lisa Rooster. Ze deelt dagelijks eerlijke stories, zowel rond antidepressiva als houden van jezelf. En wij houden van haar foto’s.

Rianne Meijer

Rianne is influencer, maar tegenwoordig ook wel zo’n beetje dé ‘buttsqueeze’ koningin van the gram. Verfrissend!

Mayra Louise

Ze schreef het boek ‘Op je lijf geschreven’, waarin ze vertelt over haar jarenlange strijd met afvallen, aankomen en eigenwaarde. Een ware ‘self-love feeder’, zoals haar Instagram bio zegt.

Vera Camilla

De beautyblogger Vera Camilla deelt tegenwoordig veel meer dan alleen beauty. Ze heeft het over zelfliefde, depressie en haar burn-out, waar ze recent uit is. Bovendien deelt ze echte foto’s, zonder filters, maar met stretchmarks.

