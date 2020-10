Kamp jij met een bore-out? Dit zijn de signalen (en zo pak je het aan)

De bore-out is het minder bekende zusje van de burn-out en zoals je misschien al vermoedde, exact het tegenovergestelde. De symptomen lijken op elkaar, maar in plaats van overprikkeld ben je in een bore-out juist onderprikkeld.

De term werd pas in 2007 bedacht en haalde in 2016 de headlines. Een Frans parfumbedrijf moest toen een werknemer 40.000 euro betalen. Frederic Desnard beklaagde zich omdat hij vier jaar lang alleen maar op simpele klusjes werd gezet nadat het verlies van een grote klant zijn workload flink uitdunde. Daar kreeg hij wel een slordige 80.000 euro per jaar voor. Hij noemde zichzelf een ‘professionele zombie’. De rechtbank van Parijs oordeelde toen dat Desnard slachtoffer was van ‘morele kwelling’.

Op de automatische piloot

Dit jaar is de bore-out relevanter dan ooit. Als je geen essentieel beroep hebt en iedere ochtend thuis een laptop openklapt, merk je ongetwijfeld ook dat je werk er nu heel anders uit ziet. Trek daar ook nog de verminderde sociale interactie met collega’s bij af en je snapt waarom veel mensen hun werk op dit moment ervaren als iets wat alleen maar energie vreet in plaats van geeft.

Dat kan leiden tot een burn-out omdat je misschien grenzen niet meer goed kunt aangeven, maar ook tot een bore-out. In een bore-out voelt het alsof je altijd op de automatische piloot werkt. Het werk is repetitief, makkelijk en daagt je talent niet voldoende uit. Als je weinig contact hebt met collega’s wordt dat gevoel nog sterker.

Verwarrend is dat de symptomen van een bore-out veel overeenkomen met die van een burn-out. Je bent:

Overweldigd

Hebt een gebrek aan motivatie

Vermoeid

Daarnaast kun je je ook gespannen, somber en afgemat voelen.

Dit klinkt misschien allemaal niet heel ernstig, maar vergis je niet. De impact van een bore-out kan enorm zijn. Een 24 jaar durend onderzoek onder 7000 deelnemers liet zien dat je continu vervelen op werk zelfs kan leiden tot een lagere levensverwachting. Het kan er ook toe leiden dat je overmatig veel spanning zoekt in andere facetten van het leven. Denk aan alcohol, drugs, ongezond eten en risicovolle activiteiten ondernemen.

Komt dit je akelig bekend voor? Negeer het dan niet. Het lijkt erop dat we voorlopig nog niet met z’n allen naar kantoor forensen, maar ondertussen kun je wel verschillende dingen doen om dit probleem aan te pakken.

1. Verbreek de stilte

Zoals ieder ander probleem is het goed hier niet in je eentje op te gaan kauwen. Maak een vriend, collega of geliefde deelgenoot van hoe je je voelt, hoe lang je je al zo voelt en of je extra steun nodig hebt. Als je je zo onderprikkeld voelt door werk, betekent dat niet direct dat je op zoek moet naar een andere baan. Praat rustig met je leidinggevende over wat je kunt aangrijpen zodat je werk uitdagender wordt. Focus daarbij niet alleen op méér werk, maar ook op verantwoordelijkheden die de strijd aan gaan met hoe je je voelt.

Een bore-out kan trouwens ook voor komen in je relatie. Je zit veel op elkaars lip en date nights zijn niet meer van dezelfde orde (hallo Netflix-avond no. 3462). Ook hier geldt: bespreek het en maak er werk van. Ga actief op zoek naar leuke dingen die je samen binnenshuis kunt doen. Volg een online kookles, koop een leuk spel – anything wat jullie uit die routine trekt.

2. Maak een prioriteit van je werk-privébalans

Na zes maanden vanuit huis werken is het niet zo heel gek dat je motivatie zoek is. Misschien is de hoeveelheid werk afgenomen of heb je collega’s amper gesproken. Wat de basis van een bore-out ook is: het is belangrijk werk en privé in balans te houden. Zelfs als dat betekent dat je vrije tijd boven een promotie moet verkiezen.

Zorg ervoor dat je je focust op je werk in de uren dat je aan het werk bent. Neem regelmatige een korte pauze en ga even achter dat scherm weg, neem een iets langere lunchpauze. Als je het moeilijk vindt een ritme te vinden, kun je de pomodoro-techniek proberen. Daarin werk je 25 minuten onafgebroken achter elkaar en neem je vervolgens 5 minuten een pauze.

Aan het eind van de dag besef je misschien dat je de hele dag niet buiten bent geweest. Maak er een gewoonte van om een wandelingetje te maken voor je begint of in je lunchpauze een frisse neus te halen. Ook als dat betekent dat je een kwartier eerder moet opstaan.

Stel kleine haalbare doelen voor jezelf tijdens de werkdag. En waarom zou je dat ook niet doen als je vrij bent? Spreek met jezelf af dat je een yogales volgt of een vriend belt. Doe in ieder geval iets wat niets te maken heeft met werk zodat je voorkomt dat je ongemerkt toch de hele dag én avond met werk bezig bent.

3. Denk na over je roeping

Het is heel makkelijk om uit het oog te verliezen wat je écht graag wil doen en wat er voor jou toe doet. Dat kan je somber maken.Vergeet niet dat het jouw leven is en dat wat anderen daarvan vinden, er niet echt toe doet. Richt je op activiteiten die je een goed gevoel over jezelf geven en maak daar een prioriteit van.

Misschien heb je altijd al een boek willen schrijven, leren programmeren of kaarsen maken. Dan is dit het uitgelezen moment dat te doen. Leg jezelf daarin niet teveel druk op. Misschien wordt het een miljoenenbusiness, misschien blijft het een leuke side-hustle.

Weet je niet zo goed welke kant je op wil? Schrijf dan op wat je in de afgelopen jaren hebt bereikt. Dat kan helpen ontdekken wat je gelukkig maakt en wat je meer wil doen.

4. Ontdek wat jou motiveert

Tijd om je doelen te evalueren. Merk op hoe je reageert als je nadenkt over alles waar je aan werkt. Voel je dat je bij een bepaald ding gespannen wordt? Leg dat naast je neer en richt je op wat je relaxt maakt. Schrijf op welke stappen je moet ondernemen om dat doel te bereiken en wees daarin niet te streng voor jezelf.

5. Ga een nieuwe uitdaging aan

Probeer eens iets nieuws. Dat kan een sportklasje zijn, of het leren van een extra skill. Dat is goed voor je humeur en geeft een productief en gemotiveerd gevoel. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld is een mooie manier om je stemming te verbeteren en tegelijkertijd anderen te helpen.

Uiteindelijk gaat het erom dat je een bore-out erkent en veranderingen onderneemt die je een voldaan gevoel geven. Weet ook dat dit geen makkelijke tijd, dus wees een beetje aardig voor jezelf. Stap voor stap kom je er.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Red | Beeld: iStock