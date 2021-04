‘Bridgerton’-fan Kim uitzinnig van vreugde na complimenten van ‘Lady W’

De ‘Bridgerton’-koorts lijkt nog lang niet voorbij. Ook in huize Kardashian is die (stuk vrolijkere) in alle hevigheid pandemie toegeslagen. Kim is groot fan van de serie en weet dan ook niet waar ze het zoeken moet wanneer Nicola Coughlan haar twittert dat de realityster op de set gold als een inspiratiebron.

Nicola Coughlan, Feahterington-erfgenaam en Lady W in de serie (sorry, spoiler), weet dat Kim Kardashian groot fan is van ‘Bridgerton’. Ze besloot dat gegeven een beetje extra uit te buiten op Twitter. ‘Weet @kimkardashian als ’s werelds nummer één fan dat de Kardashians een enorme inspiratie waren voor de Feahteringtons tijdens alle fittings? Want ik vind dat ze dit moet weten’, schrijft de actrice.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicola Coughlan (@nicolacoughlan)

Bridgerton groepsapp

Natuurlijk ontging de tweet Kim niet. De zakenvrouw knalde zo’n beetje uit haar panty van geluk. ‘WAT?!? I’m freaking out! Deze tweet werd naar me gestuurd in onze ;Bridgerton’ groepsapp! Mag ik alsjeblieft naar een fitting komen? Dat zou mijn hele leven maken!!! I love you Lady W!’

WHAT?!?! I am freaking out!!!!!! This tweet was sent to me on my @bridgerton group chat! Can I please come to a fitting?!?! It would make my whole life!!!!!! I love you Lady W!!! https://t.co/KVnCi6UZRT — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 20, 2021

‘Korsettenkoningin’

Natuurlijk kan La Coughlan op zo’n verzoek geen ‘nee’ zeggen. Ze deed er meteen nog een extra schepje bovenop. ‘Wist je ook dat Mr. Pearl jouw korset voor het MET Gala maakte en het eerste korset dat hij daarna maakte de mijne voor ‘Bridgerton’ was? Je bent al veel langer onderdeel van de ‘Bridgerton’-wereld dan je denkt.’

Wederom wist Kim niet waar ze het zoeken moest. ‘Omg, ik val flauw! Maakt dit mee een ere-hertogin in ‘Bridgerton’? Ik ben de korsettenkoningin!’

Hysterisch? Een beetje, misschien. Maar laten we wel wezen: ons Kim heeft temidden van alle scheidingsperikelen met Kanye West ook wel een verzetje verdiend. Een gastrol in seizoen twee? Wij zien het wel gebeuren.

OMG I’m gonna faint!!!!!! Does this make me an honorary Duchess in Bridgerton ?!?!?!? I am the corset Queen!!! 😉 https://t.co/pMDp15kVFp — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 20, 2021

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress