Baby one more time: Britney Spears gaat los op liedje van ex-lief Justin Timberlake

Ook Britney Spears brengt haar dagen door in complete zelfisolatie. Ze probeert de tijd te doden met het maken van háár variant op de hype van Snapchat of Tik-Tok filmpjes. In haar laatste Instagram-post is gaat de zangeres helemaal los op het nummer Filthy van – jawel – haar ex-liefje Justin Timberlake.

“Ik verveel me enorm. Ja, ik weet dat wij 20 jaar geleden een van de heftigste break-ups ter wereld hadden…maar hee, de man is een genie! Geweldig nummer JT!!”, aldus een dansende Britney met een flinke knipoog naar haar ex.

Britney Spears en Justin Timberlake

Timberlake kan het wel waarderen en reageert met een stel blije handjes. Twintig jaar geleden werden de harten van vele tieners gebroken, toen bekend werd dat Justin Timberlake en Britney Spears uit elkaar gingen. Het stel kende elkaar al sinds de Mickey Mouse Club, waarin ze beiden als elfjarigen begonnen met hun showbizz-carrière.

Dit bericht bekijken op Instagram 14 turns wheeeeee 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜!!!!!!! Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) op 15 Apr 2020 om 3:58 (PDT)

Liedjes

Na hun breuk maakte Justin het nummer Cry Me A River, waarin hij suggereerde dat de zangeres vreemd zou zijn gegaan tijdens hun samenzijn. Sindsdien hebben de twee nummers over elkaar geschreven en leek er weinig ruimte voor vriendschap, maar inmiddels lijkt de band beter te zijn geworden.

