Britney Spears moest ondanks kinderwens verplicht een spiraal dragen

Na al het nieuws rondom het conservatorschap van Britney Spears nam de popster woensdag eindelijk zelf het woord. Via een videoverbinding vertelde ze in een klein halfuur over de hel waarin ze leeft en hoe ze zich een slaaf voelt van haar vader. Hij stelde haar zelfs verplicht een spiraal te dragen.

Britney wil niets liever dan trouwen en nog een kind krijgen, maar dat kan niet door het conservatorschap. ‘Ik wil vooruit met mijn leven, ik wil de real deal. Ik wil kunnen trouwen en een kind krijgen. Ik draag een spiraal zodat ik niet zwanger kan worden. Ze willen niet dat ik nog meer kinderen krijg’, vertelt de zangeres.

Free Britney

‘Dit conservatorschap doet me meer kwaad dan goed’, vervolgt Britney. ‘Ik verdien een leven! Ik heb mijn hele leven gewerkt. Ik verdien een pauze van drie jaar om te doen wat ik wil.’ Ze heeft een relatie met Sam Asghari, die ze in 2016 ontmoette op de set van haar videoclip ‘Slumber party’. Hij droeg woensdag een T-shirt met de tekst ‘Free Britney’.

Depressief

Tijdens de zitting maakte ze duidelijk dat het niet goed met haar gaat. ‘Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen. Ik ben depressief en huil iedere dag.’ Ze werd naar eigen zeggen gedwongen om naar de buitenwereld te doen alsof alles oké was. Ze ontkent geruchten dat ze aan dementie lijdt en vertelt dat ze al acht jaar medicatie krijgt. Daarnaast vergelijkt ze zichzelf met een slachtoffer van sekshandel. ‘De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen.’

Misbruikt

Ook van vader Jamie Spears laat ze geen spaan heel. ‘Hij genoot ervan om controle over me te hebben. Niet voor 100, maar voor 1000 procent. Ik word in feite misbruikt en dat al 13 jaar lang. Ik wil nu mijn verhaal doen, zodat iedereen misschien begrip krijgt voor de schade die mij is toegebracht. Toen en nu nog steeds.’

Slinkse manier

Na haar verhaal stelde rechter voor een pauze in te lassen. Opmerkelijk is dat na de pauze Britneys audio was uitgezet. Er wordt gefluisterd dat dit op initiatief is van vader Jamie. Er zouden onrechtmatige opnames gemaakt zijn en ‘teveel’ live tweets rondgaan. Volgens velen is dat een slinkse manier van Jamie om zijn dochter de mond te snoeren.

Inmiddels leeft de hele wereld met Britney mee. Ook celebs delen massaal hun steunbetuigingen:

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

I don’t know if y’all heard Britney. But NOTHING about this is ok. Baby girl is in prison. I’m praying for her #FreeBritney — TAMAR under construction BRAXTON (@TamarBraxtonHer) June 24, 2021

