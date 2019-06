Blijft lastig: hoeveel geld geef je cadeau bij een bruiloft?

Een bruiloft is toch wel hét feestje van het jaar. Maar er is altijd een lastige factor: hoeveel geld geef je aan de newly weds cadeau?

Sowieso is een huwelijk al snel een duur grapje. Is het helemaal waard natuurlijk, maar als je dichtbij de bruid of bruidegom staat mag je vaak diep in de buidel tasten. Een vrijgezellenfeest, nieuwe jurk en dan ook nog het bedrag in het envelopje. Je wil niet overkomen als een pin, maar vindt het ook lastig om te bepalen hoeveel nu een beetje schappelijk is om te geven.

Moeilijke keuze

Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings, vindt het ook lastig om één specifiek bedrag aan te raden. Zij vertelt aan HLN: ‘Dat is een heel moeilijke vraag. Dat hangt af van de mensen zelf, en hun spaarpotje en budget. Heb je het niet zo breed? Dan kan een minimale geste – of louter je aanwezigheid – al een prachtig geschenk zijn voor de trouwers. Kortom, je geeft net zoveel geld als jij gepast vindt en kunt missen.’

Gemiddeld bedrag

Toch zijn er wel richtlijnen waar je je aan zou kunnen houden. Let op, ook hier geldt: doe vooral wat jij zelf prettig vindt. Volgens de evensite Salino geeft de gemiddelde gast €49,96 uit aan een cadeau of als geld in een envelopje. Daarvoor ondervroegen ze wel 1.500 pasgetrouwde bruiden. Decreus vervolgt daarom: ‘Er zijn wel een aantal richtlijnen waar je rekening mee kunt houden. Hoe hecht is je relatie met het koppel? Ben je uitgenodigd voor de receptie en het diner, of enkel en alleen voor het avondfeest? Kom je in je eentje of met twee?’ Allemaal factoren om rekening mee te houden bij de hoogte van het bedrag dat je geeft.

Bron: HLN | Beeld: iStock