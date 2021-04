Bijzonder: de ‘toothbrush selfie’ is dus een trend op Instagram

Sommige trends willen we direct omarmen – de microtrend ‘gradiënt‘ of de haartrend ‘Tiger Daylily‘ om maar wat te noemen. Maar anderen doen ons fronzen. De ‘toothbrush selfie’ is daar een goed voorbeeld van : een foto maken met je tandenborstel in je mond.

De ietwat bijzondere foto werd als eerst gespot op het Instagramaccount van Miley Cyrus, maar door de opmars van het coronavirus en de lockdown die forever lijkt te duren, volgden al velen het voorbeeld van de zangeres. Je moet wat hé, als de muren op je afkomen.

Toothbrush selfie

Tandenpoetsen is nou niet direct hetgeen wat ons heel charmant doet voelen. Integendeel, vaak vliegen de klodders tandpasta in het rond waardoor het niet snel een moment is wat we vast willen leggen. Toch laat menig celebrity zien dat het karweitje wel degelijk sexy kan zijn.

Zo normaal gebleven

De trend lijkt een manier van de grootheden der wereld te zijn om aan te tonen dat ze ook maar gewoon mensen zijn. Want ze hebben dan wel miljoenen op de bank, een villa waar wij alleen van maar kunnen dromen en een droomcarrière, tandenpoetsen moeten ook zij. Ja, ook Queen B poetst haar tanden. En model Kaia Gerber ook. En nee, daar hebben ze geen assistent voor.

Helemaal Gucci

De trend is inmiddels niet alleen maar op Instagram te spotten, maar ook omarmd door een van de grootste modehuizen ter wereld. Niemand minder dan Gucci’s creative director Alessandro Michele gebruikte de ‘toothbrush selfie’ namelijk voor de herfstcampagne van het modemerk. Het blijkt het startsein te zijn voor een nieuwe trend, die inmiddels ook door ónbekend Instagrammer is omarmd.

