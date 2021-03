Bultjes op je borsten? Zo kom je eraan (en ervan af)

Ga je douchen, smeer je jezelf in met douchegel, voel je ineens bultjes rondom de huid van je borsten. Of je kijkt in de spiegel, zitten er ineens puistjes op je decolleté. Sinds wanneer krijgen we die dingen daar ook al? Zó kom je aan bultjes op je borsten en zo kom je ervan af.

Dat er puistjes op je gezicht verschijnen, is een gegeven waar we het (helaas) mee moeten doen – hoewel er natuurlijk wel van alles aan te doen is. Maar die dingen op onze borsten? Liever niet. Daarom: de redenen dat ze er toch kunnen zitten en wat je kunt doen om bultjes op je borsten te voorkomen.

Sporten

Als je nog op zoek was naar een goed excuus om vooral niet te sporten: de puistjes op je borsten. Het kan namelijk zo zijn dat de combinatie van een synthetische sport-bh in combinatie met zeet niet helemaal lekker gaat op je borsten. Je kunt daarom het beste na het sporten meteen je sport-bh uittrekken en jezelf wassen met een natuurlijke zeep. Big boobies

Gezegend met een grote cupmaat? Dan is de kans groot dat je sneller last hebt van acne op je borsten. Hoe groter de borsten, hoe meer de stof van je kleding ze kan irriteren. Het is dan extra belangrijk om iedere dag een schone, echt goed passende (!), BH te dragen. Lang haar

Heb je lange lokken en smeer je ze in met olietjes en andere smeersels? Dan is de kans groot dat je last hebt van acne op je borsten. Als die haarlokken in de buurt van onze vriendinnen komen, kunnen die haarproducten irritaties en dus bultjes of pukkeltjes veroorzaken. Zweten

Je kunt er natuurlijk niets aan doen dat je snel zweet, maar wel om het zo hygiënisch mogelijk te houden. E dan ebben we het niet over deodorant, maar over je beddengoed. Verschoon dit vaker (liefst twee keer per week) en kies voor luchtig (katoenen) beddengoed. Beautyproducten

Waar de meesten op hun gezicht heel bewust zijn met wat ze er wel of niet opsmeren, wil het voor ons lichaam nog wel eens ‘een aanbiedinkje’ zijn. Zonde, want zonnecrème, bodylotion, massageolie en ook douchegels hebben natuurlijk invloed op je huid/ Als je de poriën minder wil verstoppen, kun je het beste gaan voor 100% natuurlijke producten.

Kortom: eigenlijk zijn die bultjes en pukkeltjes op je borsten natuurlijk heel normaal. Wanneer je wel aan de bel moet trekken, lees je hier. En anders helpen bovenstaande tips misschien. Maar het is in ieder geval niets om je voor te schamen.

