Toch nog iets om naar uit te kijken: vanaf 3 maart is er een nieuw programma op de buis van niemand minder dan Chantal Janzen, Fred van Leer én Leco van Zadelhoff. In ‘Chantal’s Beauty Camper’ gaat het trio met een camper het land in om mensen een make-over te geven. En met deze drie mensen weet je zeker: dat wordt lachen.

In het nieuwe programma van de blonde presentatrice en de stylist en make-upartist, trekken ze in een camper het hele land door. Make-overs aan hen die dat nodig hebben, dat is het credo. Alledrie hebben vandaag via Instagram iets van zich laten horen. Chantal zei: ‘DIT.WORDT.SMULLEN, make-overs aan huis. Door het hele land. We zijn net een SRV-wagen. Wat was dit bijzonder om te mogen doen. Koop maar alvast wat extra tissues. Tranen, lachen, dat werk.’

CD van Chantal, Leco en Fred

Ook Fred van Leer reageerde via zijn Instagram. ‘Wat was dit een feest om te mogen maken… Ik voel me dan ook bevoorrecht om tijdens Corona samen mijn vrienden Chantal Janzen en Leco een heel mooi, lief programma te maken. We hebben veel mensen blij gemaakt en ook nog eens gelachen.’ Hij grapt ook nog over een CD, omdat ze zo lekker gezongen hebben onderweg: ‘ok, misschien niet altijd loepzuiver, maar toch….’

‘Een lach en een traan, zoals het leven is’

Ook Leco reageert: ‘Wat een geweldige ervaring. Met een lach en een traan, zoals het leven is!!! What happens in the beautycamper stays in the beautycamper….’

