Hoe gezond zijn die trending charcoal latte’s nou eigenlijk?

Er komen steeds meer bijzondere koffiesoorten en -trends kijken. De koffie-cocktail en de proffee kennen we inmiddels, maar nu is er ook de charcoal latte. Koffie met houtskool. Klinkt niet echt smakelijk, maar voor veel mensen is het echt hun go-to drankje geworden. Maar hoe gezond is zo’n charcoal latte eigenlijk?

Charcoal latte

Voor dit drankje moet je natuurlijk wel bij een hele hippe koffietent zijn. De koffie wordt gemaakt van espresso, melk, honing en natuurlijk het hoofdingrediënt: actieve houtskool. Het is niet eens de smaak waar iedereen het over heeft. Maar het schijnt dus dat dit drankje heel veel gezondheidsvoordelen heeft.

Actieve houtskool

Actieve houtskool heeft namelijk veel zuiverende krachten. De charcoal latte’s worden ook wel detoxdrankjes genoemd. Dit is een drankje dat helpt bij het verwijderen van giftige stoffen die in je lichaam zitten. Maar aangezien je lichaam dit ook al uit zichzelf doet, is het nog niet bewezen dat de charcoal latte’s ook echt werken.

Risicovol

Het klinkt dus heel gezond, maar het drankje zorgt ook voor de nodige risico’s. Houtskool kan namelijk geen onderscheid maken tussen giftige stoffen en nuttige stoffen zoals vitamines en medicijnen. Als je dus medicijnen inneemt, kunnen die hun werking verliezen. En datzelfde geldt ook voor de anticonceptiepil. Better safe than sorry: nuttig twee uur voor en nadat je de anticonceptiepil hebt ingenomen geen producten met houtskool.

Gezond of niet?

Hoe gezond het ook klinkt, dit drankje komt dus wel degelijk met risico’s. Neem het drankje dus liever ’s avonds, dan heeft het het minste effect op je medicijnen. Af en toe een charcoal latte zal geen kwaad doen, maar drink het niet teveel en let vooral ook goed op je gezondheid. Krijg je klachten? Dan kun je het toch beter bij een normale cappuccino houden.

