Chocomel schakelt Temptations Tim in voor (vermoedelijke) 1 april-grap

Morgen word je gegarandeerd weer door je vader, zus of neefje in de zeik genomen, maar tegenwoordig pakken ook bedrijven het grootst aan op 1 april. Zagen we eerder al dat Efteling het idee verzon om baby’s vanaf 1 april in de welbekende attractie ‘De Python’ te vervoeren, heeft ook Chocomel dit jaar uitgepakt om met een leuk idee voor morgen te komen.

Het bedrijf weet, net zoals Bol.com eerder al deed, niemand minder dan Temptation Island-kandidaat Tim in te schakelen voor hun vermoedelijke 1 april-grap. Het merk komt ‘zeer binnenkort’ namelijk met een nieuw product op de markt: Chocomel Spray Tan. ‘Deze spraytan geeft je niet alleen een lekker kleurtje, hij ruikt ook nog eens heerlijk. We hebben een speciale gast uitgenodigd, om te kijken wat hij ervan vindt’, luidt de tekst van Gerald Speldebos (hoofd innovatie).

Effect op de vrouwtjes

Vervolgens komt ‘playboy’ Tim binnenwandelen om de naar Chocomel ruikende spraytan te demonstreren. En die is uiteraard razend enthousiast. Al is het maar omdat het een ‘mooi effect op de vrouwtjes’ heeft. ‘De vrouwtjes proeven er wel van en ze vinden het ook wel lekker.’ Yeah right, Tim! Maar ondanks het slappe gelul van playboy van Aalst, kunnen wij de grap zeker wel waarderen. Bekijk het filmpje hieronder!

