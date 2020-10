Waarom het zo goed is dat Chrissy en John open zijn over het verlies van hun kind

Chrissy Teigen en John Legend deelden afgelopen week het hartverscheurende nieuws dat ze hun derde kindje zijn verloren. Zoon Jack overleed kort na de geboorte. Het stel deelde hun verdriet vrijwel meteen op Instagram.

De hele wereld leeft met Chrissy en John mee nadat ze hun verhaal zo openhartig – inclusief foto’s – hadden gedeeld. Toch klinkt er ook kritiek. Boze tongen beweren dat de ouders van iets dat zo pijnlijk en privé is een ‘spektakel’ maken. Die critici zitten er helemaal naast, zegt psycholoog Jessica Zucker. Ze is gespecialiseerd in vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen en helpt vooral moeders die worstelen met hun geestelijke gezondheid.

De niet-sexy kant

‘Sommige mensen vinden dat een vrouw haar vruchtbaarheid en alles wat binnenin het lichaam van een vrouw plaatsvindt privé zou moeten zijn’, zegt Zucker. ‘En toch worden we als vrouw zijnde aan de lopende band geobjectiveerd aan de hand van onze lichamen en seksualiteit. Maar wanneer we het hebben over verlies, komt de niet-sexy kant van het vrouw-zijn naar boven.’

Volgens de psycholoog is iemand vertellen hoe te rouwen het slechtste wat je kunt doen. ‘Waarschijnlijk hebben de mensen die schrikken van wat Chrissy doet en zegt zelf nooit een dergelijk verlies meegemaakt. Het zal nog niet meevallen iemand te vinden die iets soortgelijks heeft meegemaakt en zegt dat wat Chrissy doet verderfelijk is.’

Schuldgevoel

Het feit dat ze zo open is over dit trauma kan veel anderen vrouwen juist helpen. Stilgeboortes en miskramen komen veel vaker dan mensen over het algemeen denken. Eén op de vier tot vijf zwangerschappen eindigt in een miskraam. Een verlies in het tweede – of derde trimester komt minder vaak voor, maar toch nog vaker dan veel mensen denken. Waarom dan dat stigma? Volgens vruchtbaarheidsspecialist Lili Dash Zimmerman is dat deels omdat mensen er zo weinig over praten, maar ook omdat er een schuldgevoel rondom het onderwerp hangt. ‘Mensen hebben de neiging te zoeken naar iets wat ze de schuld kunnen geven. Door het stigma omtrent stilgeboortes en miskramen geven vrouwen vaak zichzelf de schuld.’

Hoe meer mensen delen, hoe beter

Toch zien de psycholoog en arts hoe het taboe voorzichtig doorbroken wordt. Dat is volgens hen mede te danken aan social media. Dat Chrissy zich zo kwetsbaar en open opstelt, opent de deur voor andere vrouwen om ook hun verhaal te doen. ‘Als iemand die zo in de spotlights staat dit soort onderwerpen normaliseert, nodig je anderen uit dat ook te doen. We moeten vaker praten over dit soort verlies. Hoe meer mensen hun stem en verhaal gebruiken om iets te delen wat zo vaak voor komt, hoe beter.’

Heb je een vriendin in je omgeving die zoiets heeft meegemaakt? Laat haar weten dat je meeleeft en er voor haar bent. Niet alleen in de week waarin het is gebeurd, maar ook na een maand, een halfjaar en een jaar. Stel vragen en doe geen aannames over hoe zij zich moet voelen.

In de woorden van Chrissy: ‘Niet iedere dag bestaat uit zonneschijn. Op deze donkere dagen rouwen we en janken we de ogen uit ons kop. Maar we knuffelen elkaar, houden van elkaar en komen hier doorheen.’

