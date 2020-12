Chrissy Teigen vertelde vorige week dat het sinds het verlies van haar kindje (logischerwijs) niet zo goed met haar gaat. Gelukkig krijgt ze hulp van alle kanten. Onder meer van haar therapeut die haar voorziet van advies waar we eigenlijk allemaal wat aan hebben.

Chrissy en John Legend waren na het verlies van zoon Jack openhartig over die traumatische ervaring. Door te spreken over de stilgeboorte, probeert Chrissy het zwijgen rondom miskramen te doorbreken. De presentatrice krijgt hulp van een psycholoog die haar, zo goed en zo kwaad als het gaat, door de rouw loodst.

Voor de piekeraars

‘Mijn psycholoog zegt graag iets wat we nu zelf ook iedere week zeggen’, vertelt het model aan The Huffington Post. ‘Het leven is chaotisch en je weet nooit wat je te wachten staat. Je weet niet waar je je op moet voorbereiden, dus het heeft geen zin je op alles voor te bereiden. Het leven overkomt je, of je er nou op zit te wachten of niet. Het draait om hoe je daar mee omgaat en de mensen met wie je jezelf omringt.’ Iets met de spijker op z’n kop en een ontnuchterend inzicht voor alle piekeraars onder ons.

Het komt zoals het komt

‘Ik heb iets afgrijselijks, kwetsend en pijnlijks meegemaakt, maar ik heb het geluk dat ik mijn familie heb en steun voel van duizenden mensen over de hele wereld. Ik was behoorlijk down na vier zware jaren. Maar ik voel me nu weer oké. Ik ben positief. Ik voel de connectie met andere mensen. Er is iets heel oprechts aan het krijgen van een handgeschreven brief of een bos bloemen. Ik neem alles hoe het komt en ben trots op de mensen die ik om me heen heb.’

Koken met kerst

Waar het gezin Teigen-Legend zich wél op voorbereid, is kerst. ‘Ik kook alles en kom er nooit aan toe om tegelijkertijd met iedereen te eten, omdat ik tegen die tijd alles al heb geproefd en doodop ben.’ Gelukkig heeft ze de volgende dag wel tijd om van de kerstkliekjes te genieten.

