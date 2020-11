Chrissy Teigen springt in de bres voor Meghan Markle

Soms lijkt het erop dat Meghan Markle zelden iets goed kan doen. Nadat ze een hartverscheurende essay deelde waarin ze openlijk sprak over haar miskraam eerder dit jaar, krijgt ze naast bewondering toch ook kritiek. Critici twijfelen aan Meghans oprechtheid, en dat gaat er bij Chrissy Teigen niet in.

‘Een kind verliezen betekent dat je een ondraaglijk verlies draagt, iets wat velen meemaken maar weinigen over praten’, schreef Meghan onder andere in haar verhaal. Omdat ze niet wil dat al die vrouwen in eenzaamheid lijden, breekt ze – in navolging van Chrissy – de stilte omtrent dit onderwerp. Ondanks alle goede bedoelingen kwam zelfs dát haar op kritiek te staan.

‘Dit lijkt wederom op een schreeuw om aandacht’, schrijft iemand. Toen iemand de kritiek bestempelde als ‘harteloos’, bemoeide een journalist van The Daily Express zich. ‘Trekt iemand hier de pijn en afschuw die een miskraam teweeg brengt in twijfel, of hebben ze alleen kritiek op het feit dat Meghan een essay van 1000 woorden over zichzelf schreef?’, vraagt Marco Giannangeli zich af. Chrissy zag die ellendige tweet ook en besloot te reageren.

‘De award voor het grootste stuk stront van de dag gaat naar Marco’, schrijft ze op Twitter. ‘Gefeliciteerd, stuk stront.’ Later bedacht ze zich en verwijderde ze de tweet. ‘Sorry, was vergeten dat ik zou proberen om aardiger te zijn, lol.’

Tekst gaat verder onder tweet.

Sorry forgot I’m trying to be nicer lol

Gelukkig krijgt Meghan ook veel lof en medeleven naar aanleiding van haar persoonlijke ervaring. ‘Toen ik een miskraam kreeg, hoorde ik van de gynaecoloog dat dit 1 op de 4 vrouwen overkomt. Die info verbaasde me. Toen ik vroeg waarom dat niet bekend is, kreeg ik te horen dat maar weinig vrouwen hier over willen praten. Dank voor het delen, Meghan. Ik vind het verlies voor jou en prins Harry zo erg’, schrijft actrice Ming-Na Wen.

When I had my miscarriage, I learned from my OBGYN that it occurs 1 in 4 pregnancies! THAT info astounded me.

I asked, “Why isn’t it more common knowledge?”

“Very few want to talk about it.”

Thank you, Meghan Markle, for sharing. Sorry for your & Prince Harry’s loss. 🙏🏼 https://t.co/YOhHvcjSaU

— Ming-Na Wen (@MingNa) November 25, 2020