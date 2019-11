Co-ouderschap knaagt soms aan Kensington-frontman Eloi Youssef

Kensington staat niet langer op de eerste plaats bij frontman Eloi Youssef. Die plek is voor Sophia, de peuter die hij met zijn ex kreeg. “Ik ben dolblij met de drie dagen per week die ik met Sophia doorbreng”, zegt Eloi in een interview met het AD.

Het co-ouderschap trekt soms een zware wissel op de 32-jarige zanger en gitarist. “In mijn grote droombeeld van vroeger zag ik mezelf aan het stuur van een auto. De vrouw van wie ik houd naast me en de rest van het gezin achterin. Op weg naar een glooiend berglandschap. Vrijheid en avontuur. Dat had ik graag aan mijn kind meegegeven.”

Eloi noemt het opvoeden van Sophia “het belangrijkste werk dat ik heb”. “Ik vind die dagen met haar de fijnste van de week.” Dat betekent ook dat de band op de tweede plaats komt. “Eerder week alles voor Kensington, nu plan ik alles heel goed. Zomaar ergens een interviewtje tussendoor? Daarvoor lever ik geen dag met mijn dochter in. En nu we in de ArenA hebben gespeeld, is kwantiteit niet meer mijn grootste ambitie.”

Waarheid

Hoewel Eloi dolgelukkig is als vader, hield hij zijn dochter aanvankelijk privé. “Dat vond ik in het begin prettig. Ik wist nog niet hoe de geboorte mijn leven zou beïnvloeden, wilde dat in alle rust uitvinden. Het was iets te puur, te echt om buiten mijn privékring te vertellen.”

Dat is inmiddels anders. “Ik kies hier met volle overgave voor”, zegt Eloi. “Dat is de waarheid en die wil ik kunnen uiten. Ik vertrouw erop dat mensen daarmee ook goed kunnen omgaan.”

Bron: ANP | Beeld: