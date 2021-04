Column Noah: ‘Normaal reageert hij als een Duracell-konijn op de dames’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Voor me staat een kartonnen bord vol kibbeling. Ernaast knoflooksaus. Menno kauwt zouteloos en bestudeert de schuimkoppen die het strand op rollen. Twee prachtige dames met in hun handen elk een bord met een enorme lekkerbek erop, wandelen naar onze granieten picknicktafel. ‘Mogen we hier zitten?’ Ik maak een uitnodigend armgebaar. Menno staart naar een luchtballon in de verte.‘Gaat het wel goed met je?’ Menno reageert altijd als een Duracell-konijn op mooie dames. Hij haalt zijn schouders op.Via de boulevard zwalken we terug tot ver voorbij ons gehuurde strandhuisje. ‘Daar is het Formule 1-circuit,’ wijs ik. Geen reactie. Op een parkeerplaats voor campers staan een paar joekels van Concordes en drie busjes. Eén oud, oranje Volkswagentje heeft een hefdak. De achterklep staat open en erin ligt een jongen op een matras. Hij tokkelt op een gitaar, een dampende mok naast zich. ‘Dat wil ik ook.’ ‘Een gitaar?’ Voor het eerst vandaag lacht Menno. ‘Een camper! Zo’n busje. Lekker de wereld over.’ Ik glimlach.

Ik had het met Lieke weleens over een campervakantie. Met een rijdend huis door de Verenigde Staten cruisen. Het leek haar niks. ‘Ik ga niet piesen op zo’n chemische Porta Potti. En hoe moet ik mijn haren wassen?’ Menno kijkt met zijn handen op zijn heupen naar de hipster met zijn gitaar. Bij mij kriebelt er ook van alles. Ik zet een paar passen verder. ‘Waarom koop je er geen?’ Ik trek aan zijn arm, maar Menno loopt nog een rondje om de camperplek heen. Zijn blik staat nieuwsgierig. Ik steek mijn duim naar hem op. ‘De sushi wordt zo gebracht!’

Diezelfde avond googelt Menno naar tweedehands busjes en campers. Hij vindt ze ‘teringduur’. Ik verbaas me ook over de prijzen.

Mijn telefoon piept in mijn broekzak. Shit. Ik heb er de hele dag niet op gekeken. Wat als er iets met mijn moeder is? Misschien is ze gevallen? Vlug trek ik mijn mobieltje omhoog.

Ik wil meer buitenseks. Mijn roos van vlees is wakker geworden door jouw filthy fantasy. Een appje van ontaarde Lara. Ik lees de tekst voor en wijs naar een stukje zalm-sashimi.

‘Kijk Menno. Een roos van vlees. Prik hem even wakker.’ Menno lilt met zijn tong en slikt het zalmbrokje in één hap door. ‘Ik ruik vis.’ We proesten het uit. Ook al is de grap totaal fout en niet woke, ik ben opgelucht om ein-de-lijk Menno’s schaterlach weer te horen.

Ons weekend Zandvoort is nu al een goed idee. Ik stuur Lara een ondeugende app terug waarin ik beschrijf hoe ik haar volgende week neem op de motorkap van mijn Kuga, en zet dan mijn telefoon uit. Ik klik de tv aan, gooi het spel Skip Bo op bed, en geef Menno een boks. ‘Mannenavond.’ Hij tilt zijn bil op en laat een scheet, en ik ben compleet gelukkig.

De naam Noah is om privacy redenen gefingeerd.