De kogel is door de kerk: kerst met de fam wordt dit jaar kleiner dan ooit. Maximaal drie mensen en er zijn zelfs geruchten over extra maatregelen rondom de ‘corona kerst’. Maar, gelukkig leven we in 2020 en niet in 1920: er zijn genoeg manieren om het tóch gezellig te maken “met z’n allen”. Zo doe je dat.

Always look on the bright side of life: je zult dit jaar tijdens de kerstdiners/-borrels/-ontbijtjes/-lunches geen last hebben van die ‘ene vervelende oom’ (denk aan Bridget Jones Diary) of van irritante gesprekken over onderwerpen die de feeststemming absoluut niet verhogen. Maar je zult ook niet knuffelen met familieleden en samen aan lange tafels ellenlang dineren en (na)tafelen. Toch betekent het niet dat Kerstmis helemaal geschrapt moet worden.

Wandelen! Ondanks dat iedereen misschien een beetje mies wordt van het wandelen, want het is een van de weinige activiteiten die je nog kunt doen, is het wel een goede optie ter vervanging van iets anders. Neem een grote kan warme chocolademelk mee, mik wat kerstkransjes in een rugtas en je hebt een prima veilig alternatief voor hutje mutje voor de kachel. Bovendien: met zo’n wandeling tijdens kerst maak je weer wat ruimte voor de volgende vreterij. Je mag met maximaal vier personen uit verschillende huishoudens buiten samen zijn.

Verstuur kerstcadeaus Normaal gesproken doe je misschien aan kerstkadootjes met de fam, en dat kan nog steeds! Verstuur ze gewoon. Veel winkels bieden een (gratis) inpakservice aan. Let op: doe het wel op tijd, want de bezorgdiensten verwachten topdrukte.

Zoom, Meet en Hangout je gek Je wordt er misschien al helemaal gek van, maar anno 2020 kun je natuurlijk digitaal gemakkelijk bij elkaar zijn. Iedereen een tablet aan tafel en gewoon samen dineren. Allergrootste voordeel: als dat ene gespreksonderwerp waar niemand op zit te wachten (buitenlandse politiek, binnenlandse perikelen) ter sprake komt, is je verbinding ineens *blieb* verbroken.

Online quiz Ben je normaal van de spelletjes tijdens Kerstmis? Dan is een online quiz een leuke optie. Zo speel je met iedereen, maar wel veilig vanuit je eigen woonkamer. Via Quizmaker en Kahoot! kun je zelf een quiz samen stellen, maar er bestaan ook heel veel kant-en-klare quizes die je al kunt spelen.

Thuis uiteten Dat de horeca het zwaar heeft, dat is duidelijk. Er is weinig perspectief op wanneer ze weer open kunnen. Steun daarom de horeca én maak het jezelf gemakkelijk: bestel je kerstdiner of -lunch bij je lokale ondernemers. Ook gezellig om met de fam te doen: bestel allemaal hetzelfde diner bij dezelfde ondernemer, zet de tablet (tip drie) op tafel et voilà: net alsof je samen in een restaurant zit (maar dan gewoon thuis en wellicht in lekkere kerst onesie).

Kerstfilm (in de bios?) De bioscopen zijn open en tijdens de feestdagen hebben ze vaak een aangepast programma. Superleuk om te doen met de fam en veilig, want de bioscoopzalen zijn zo ingericht dat het helemaal coronaproof is voor iedereen. Zo mag je bijvoorbeeld met maximaal twee volwassenen naast elkaar zitten en is de bar gesloten. En die gesloten bar, dat komt met kerst dan weer goed uit. Je kunt dan lekker je eigen feestelijke snacks meenemen (check wel even de richtlijnen van jouw bioscoop op de website).

Hotel Niets kerst met de fam, kerst met je vlam? Boek dan met je lief (of coronabuddy 2.0) een nachtje weg in een hotel. Voordelen: geen familie, geen verplichtingen, wél uiteten en alle ruimte voor jullie. Win-win-win situatie.

Kerstkaarten Altijd leuk, maar in deze tijd helemaal: stuur een kaartje. Kleine moeite, groot gebaar. Zeker voor de ouderen in de familie die je (waarschijnlijk) niet ziet. En meteen een mooie manier om je vriendinnen te laten weten dat je aan ze denkt.

Bron: yourlittleblackbook, Shutterstock