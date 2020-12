Terwijl de feestdagen gepaard zouden moeten gaan met zorgeloos genieten, worden we nog altijd gebombardeerd met waarschuwingen voor decemberkilo’s. Want stél je voor, dat je een paar kilo aankomt deze winter. Tel daar de huidige pandemie en het gepraat over coronakilo’s bij op, en het is haast onmogelijk om je er níet door te laten beïnvloeden. Hoe blijf je van jezelf houden, terwijl de maatschappij je continu vertelt dat je niet goed genoeg bent?

Body positivity influencer Saskia Olivieira van ‘The Curvy Chapter’ stelt dat het woord coronakilo’s niet langer gebruikt moet worden. Deze waarschuwing voor een zwaarder lichaam is volgens haar schadelijker dan we denken. ‘Door het telkens benadrukken dat er een kans bestaat dat je aan kunt komen door de lockdown, zien we een stijging in het aantal anorexiapatiënten. Dit gaat soms over kinderen onder de tien jaar, die stoppen met eten en drinken uit angst voor coronakilo’s. Het woord heeft zoveel meer impact dan je denkt en legt zoveel druk op ons, terwijl deze tijd al naar genoeg is.’

Impact van het woord coronakilo’s

Volgens Saskia is het veel beter en belangrijker om je juist nu te focussen op je mentale gezondheid. ‘Het menselijk lichaam verandert door allerlei omstandigheden en factoren. We zouden een kilootje meer of minder los moeten zien van corona. Waarom wordt er niet meer aandacht besteed aan onze mentale gezondheid? Deze tijd is al lastig genoeg. En je hoeft helemaal niet aan te komen door de coronamaatrdegelen, want je kunt op allerlei manieren nog gewoon blijven bewegen. Maar we moeten het idee loslaten dat het erg is als het wel gebeurt, en juist benadrukken dat het oké is als je lichaam van tijd tot tijd verandert. Dit hoeft niet door de coronamaatregelen te komen maar kan ook allerlei andere redenen hebben, zoals stress of zorgen.’

Schoonheidsideaal

Terwijl het lijkt alsof er – met paspoppen in grotere maten en kledinglijnen die verder gaan dan de ‘grote maat 44’, al veel progressie geboekt is, is er volgens Saskia nog steeds veel werk aan de winkel. ‘Dik zijn wordt nog altijd onterecht heel negatief belicht. Niet iedereen die dik is, is ongezond. Sommige dikke mensen zijn gezonder dan dunne mensen, maar dunne mensen worden er niet om veroordeeld omdat ze aan het schoonheidsideaal voldoen. Terwijl deze mensen misschien zichzelf uithongeren, veel roken of onder zware stress lijden.’ De influenceer stelt dan ook dat er veel minder over andermans én ons eigen uiterlijk gepraat zou moet worden, en dat het gesprek beter kan gaan over kwaliteiten of eigenschappen die er toe doen.

Gelijke kansen

Maar hoe doe je dat, als je overal leest dat je dun moet zijn? ‘Ik snap dat het lastig is, want we zijn nou eenmaal zo geconditioneerd. Er is ons ingeprent dat als je slank bent, je mooi bent, je succesvol bent, je een partner kunt krijgen en erbij hoort… Het wordt tijd om nu écht alle lichamen te accepteren, zowel slanke als dikkere mensen en dat deze ook gelijke kansen krijgen.’ Dat is dan ook waar de veelgebruikte term body positivity voor staat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Saskia wil deze misinterpretatie van het woord graag de wereld uit helpen. ‘Body positivity is ontstaan vanuit onderdrukking van zwarte vrouwen in de jaren ’60. Zij wilden laten zien dat hun lichaam niet anders was en geaccepteerd zou moeten worden net als ieder dat van ander. Het staat voor het niet bekritiseren van andermans lichaam en het inclusiever maken van de samenleving.’

Zelfliefde

Een betere wereld begint bij jezelf. Dat blijkt ook in het geval van je zelfbeeld zo te zijn. Focussen op zelfliefde is misschien wel de beste manier om je te wapenen tegen termen als coronakilo’s, vertelt Saskia. ‘Werk aan jezelf en probeer jezelf te accepteren zoals je bent. Ook als je bepaalde dingen van jezelf misschien minder mooi vindt, zijn er altijd dingen die je wel mooi vindt. Focus daar dan op. Als jij jezelf accepteert en van jezelf houdt, kan de buitenwereld je niet meer van je stuk brengen. Ik heb putjes in mijn billen, ik weet dat. Als een ander me daar dan op wijst, dan vertelt diegene me iets wat ik al weet en waar ik comfortabel mee ben. Het raakt het me dus niet meer, want ik wéét dat ik putjes in mijn billen heb. De vraag is waarom diegene zich zo druk om mijn lichaam maakt?’

Andere mindset

Zo’n veranderde mindset gaat niet over een nacht ijs, benadrukt ze. ‘Je moet over een drempel heen, maar als je weet en voelt dat je er mag zijn zoals je bent, dan word je weerbaarder voor kritiek. Goede manieren om dichter bij jezelf te komen? In je dagboek schrijven, inspirerende filmpjes over zelfliefde en zelfacceptatie kijken, boeken lezen over het onderwerp en mediteren. Maar ook dagelijks in de spiegel kijken en zeggen dat je goed genoeg bent kan helpen, ook als je niet tevreden bent met wat je ziet. Jij mag er zijn! Volg alleen nog maar mensen die je inspireren op Instagram, en ga eens naar een psycholoog als je merkt dat het probleem dieper ligt. Hierdoor word je sterker en besef je dat je ruimte mag innemen in deze wereld ongeacht hoe je eruitziet.

Op een gegeven moment ben je dan niet meer zo gefocust op je uiterlijk maar meer op je innerlijk, en dan zal je merken dat je uiterlijke vertoning ook minder een ding wordt. Als je dat punt bereikt en dat onder controle hebt voor jezelf, dan gaat er een wereld voor je open.’

