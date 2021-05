Daar komt de bruid: Ariana Grande is in het geheim getrouwd

Nog niet zo lang geleden kwam de bloedmooie Ariana Grande met het nieuws van haar verloving met Dalton Gomez. Nu, vijf maanden later, schijnen de twee een geheime bruiloft te hebben gehad.

Bruiloft

Ariana Grande zou afgelopen weekend in haar huis in Monteceito het jawoord hebben gegeven aan haar Dalton. ‘Het was klein en intiem, er waren minder dan twintig mensen, maar de ruimte was gevuld met liefde. Ze zijn gelukkiger dan ooit’, bevestigt Ariana’s woordvoerder aan People. Of de ceremonie gepland was, of dat het een impulsieve beslissing is geweest, is niet duidelijk.

Forever n then some

Ariana Grande (27) en Dalton Gomez (25) begonnen met daten in januari 2020. Al snel gingen ze met elkaar in thuisquarantaine vanwege het coronavirus en aan het eind van het jaar waren de twee tortelduifjes verloofd. Het was even onduidelijk wie de gelukkige verloofde van Ariana Grande was, maar na wat speurwerk kwamen we erachter dat Dalton Gomez de ring om Grande’s vinger mocht schuiven. De zangeres plaatste een aantal foto’s op haar Instagram van onder andere haar bloedknappe trouwring met het bijschrift ‘forever n then some’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ariana Grande (@arianagrande)

Kritiek

Na het verlovingsnieuws, vonden vrienden van het koppel de beslissing te gaan trouwen wat overhaast. Ariana was eerder verloofd met haar toenmalige vriend Pete Davidson, maar die relatie hield geen stand. Na een verloving van negen maanden, besloten de twee uit elkaar te gaan. Toch is er volgens People alleen maar sprake van geluk: ‘Ariana’s familie is ontzettend gelukkig. Iedereen vindt Dalton leuk en hij is goed voor Ariana. Deze fase van haar leven was rustig op een goede manier. Iedereen is blij dat ze gaat trouwen met Dalton.’

Trouwring

Dalton Gomez wist precies met welke ring hij zijn verloofde ten huwelijk wilde vragen: ‘Hij was heel, heel specifiek over wat hij wilde’, zei juwelier Jack Solow destijds. ‘Hij had zeer sterke gevoelens over hoe hij wilde dat dit eruit zou zien, op een eigentijdse manier. Het was zijn idee om de diamant schuin te plaatsen. Ook móést er een parel bij, omdat dit veel sentimele waarde heeft voor Ariana.’

Bron: TeenVogue | Beeld: Getty Images

