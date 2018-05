Da’s snel: zijn Temptations Kevin en Chloë alweer uit elkaar?

Dat ‘Temptation Island’ alweer een week van de buis is, betekent niet dat de deelnemers ons niet meer bezig weten te houden. Een schokkende onthulling over Mezdi, Tim over zijn leven als vrijgezel en ga zo maar door: we kunnen er niet genoeg van krijgen. En er voegt zich nog zo’n sappig nieuwtje toe aan het rijtje, want nu blijkt dat Kevin en Chloë – die een relatie kregen na ‘Temptation Island’ – alweer uit elkaar zouden zijn.

Eerder zei Megan – de ex van Kevin met wie hij meedeed aan ‘Temptation Island’ – al dat ze geen vertrouwen had in de nieuwe relatie van haar voormalige vriend. Volgens haar zou Kevin zelfs al een paar keer de mist in zijn gegaan tijdens zijn relatie met Chloë. En Megan lijkt nu toch echt gelijk te hebben over het feit dat er geen toekomst zit in de kersverse relatie.

Foto’s verwijderd

Zo’n twee maanden geleden werd bekend dat Kevin en Chloë een setje waren. Met de nadruk op ‘waren’, want de twee zouden nu exen van elkaar zijn, zo blijkt uit hun Instagramaccounts. Alle verliefde foto’s zijn namelijk van beide accounts verdwenen en dat zou hét teken zijn dat de liefde over is.

Opgeruimd staat netjes

Dat zou niet het enige teken zijn. In de Instagram Story van Chloë doken beelden op van Temptations Yasmine, waarop te zien is hoe de verleidster een kledingstuk uit de kast trekt, op de grond gooit en met haar voet wegschopt. ‘Doei keren van jou’, aldus Chloë bij het filmpje. Er zijn vermoedens dat het kledingstuk van Kevin is en als dat zo is, zou het zomaar kunnen betekenen dat het vuur écht gedoofd is tussen de twee. Wat denk jij?

Bron: Flair | Beeld: RTL