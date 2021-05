Dat modetrends komen en gaan en oude tijden dikwijls herleven in modeland, da’s al lang geen geheim meer. Trends uit de 90’s en 00’s – double denim, minuscule zonnebrillen en flared jeans, bijvoorbeeld – vieren anno 2021 hoogtij. En nu is de zogenoemde ‘boob tube’ ook weer terug van weggeweest.

‘Een boob tube?’, hoor ik je denken, ‘dat klinkt niet echt als een kledingstuk, maar meer als ondergoed’. Toch betreft het hier een top, die zowel in een lange als zeer korte variant te verkrijgen is. Denk: een zeer strakke, nietsverhullende strapless top.

Boob tube

Even een geschiedenislesje uit de modeboeken: de boob tube werd geïntroduceerd in de jaren ’50, maar pas in de jaren ’70 door steeds meer vrouwen gedragen. Vanaf dat tijdperk was het immers pas enigszins normaal voor vrouwen om meer dan alleen een voorzichtig stukje enkel te tonen. In de jaren ’80 was de top weer helemaal passé, maar inmiddels is het weer helemaal hip om je in dergelijk sexy stukje stof te hullen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Zomertrend

Het belooft dan ook een van de grootste modetrends van deze zomer te worden. Nadat onder andere Kendal en Kylie Jenner, Bella Hadid en Rihanna ermee gespot werden, konden we er niet meer omheen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Trend voor iedereen

En hier volgt direct een grote disclaimer: je hoeft geen model met afgetraind middenrif te zijn om deze top te rocken. Het is maar net hóe je het draagt: en dat heeft niets met je looks en alles met je zelfvertrouwen, zelfbeeld én mindset te maken. Like it? Wear it!

Bron: NSMBL | Beeld: Getty