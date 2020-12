De dochter van Jude Law in ‘The Holiday’ is nu zélf moeder

Als er één film is die we tijdens de feestdagen gerust in een loop onafgebroken kijken, is het ‘The Holiday’ wel. Het voelt misschien als de dag van gister dat-ie in première ging, maar we herinneren je er met liefde aan dat deze film stamt uit 2006 en dus 14 (!) jaar oud is.

Dat betekent dus ook dat alle hoofdrolspelers 14 jaar ouder zijn (no shit). En dat Miffy Englefield, het meisje dat Jude Laws dochter speelt in de film, inmiddels zélf moeder is.

Barista en een baby

Miffy zette haar acteerambities opzij en werkt als 21-jarige nu als barista. We kennen haar als de schattige Sophie met haar grote blauwe kijkers, maar dat schattige heeft ze inmiddels van zich afgeschud. Miffy heeft inmiddels tatoeages, een neuspiercing, een voorkeur voor netpanty’s én dus een (wel heel schattige) baby. Stop de tijd.

The Holiday nog nooit gezien (hoe dan)? Goed nieuws: de film staat op Netflix. En ook goed nieuws als je ‘m wel hebt gezien, want deze film verveelt nooit. Al is het maar omdat we forever een beetje verliefd blijven op Jude Law.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Netflix