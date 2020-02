De leukste mijlpalen van je baby’s eerste jaar

Mijlpalen van je baby, hoe klein of groot (of onbenullig) ze ook zijn. Ze blijven allemaal leuk! In het eerste jaar samen met je baby gebeurt er ook zo veel: van de eerste keer dat jullie elkaar zien, tot het eerste hapje, lachje, stapje en woordje. Stop. De. Tijd.

Vanaf dat je baby geboren wordt, leert hij constant nieuwe dingen bij. Elke dag ontwikkelt je kind zich verder. Denk er aan, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo.

Baby’s mijlpalen

Eerste lachje: Na weken van voeden, luiers verschonen, krampjes verhelpen en nachtelijke knuffels beloont je kind je dan eindelijk met zijn eerste lachje. Je bent die gebroken nachten meteen vergeten.

Eerste hapje: Voor veel ouders een mijlpaal van groot vermaak; de eerste keer dat je kind een geprakt worteltje of banaantje krijgt voorgeschoteld. Die gezichtsuitdrukkingen zijn priceless.

Eerste tandje: Dacht jij dat dat tandeloze baby bekkie het schattigst ooit was? Dan heb je je eigen baby nog niet met een tand gezien. Echt, je hart maakt een sprongetje (en je wallen hebben wat meer camouflage nodig, tandjes die doorkomen zorgen over het algemeen voor onrustige nachten).

Eerste keer zitten: Zodra je baby kan zitten gaat er een nieuwe wereld voor hem open. Maar ook voor jou, want opeens kun je spelletjes met hem spelen zoals het rollen van een bal en het bouwen van een toren.

Eerste stapje: Het ene kind doet er langer over dan het andere, maar een ding is zeker: lopen zal ‘ie. En wat een aandoenlijk gezicht, die trillende beentjes.

Eerste woordje: Er komt een moment dat je tussen al dat gebrabbel woorden gaat onderscheiden. En dan word jij ineens de hele tijd ‘bal’ genoemd.

Eerste fietsrit: Eindelijk, je hebt je vrijheid terug! Op het moment dat je baby zelfstandig rechtop kan zitten is hij klaar voor het fietsstoeltje. Niks zo heerlijk als fietsen terwijl je baby zich vermaakt met rondkijken en jij ‘m kusjes op het hoofd kan geven.

Eerste kusje: Ja, nat is-ie wel maar hállo, je baby’s eerste kus op je wang (met de mond open, de lippen tuiten leren baby’s later pas – maar oké) is toch echt wel een blijk van ultieme liefde.

Eerste verjaardag: Je baby wordt dreumes. En jij bent een jaar moeder. Reden voor een feestje! En een traantje wegpinken misschien.

