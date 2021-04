Mogen we even een momentje voor de nagels van Gigi Hadid?

Noem ons oppervlakkig, maar wij worden toch echt intens gelukkig van een stel vers gelakte nagels. Al helemaal als het vrolijke kleurtjes betreft. Die mening deelt Gigi Hadid, zo showt haar nail artist op Instagram. Het model liet zich de meest vrolijke en trendy nagels aanmeten en wij zijn lichtelijk obsessed.

Een van de grootste trends op het gebied van nagels is de french manicure 2.0. Oftewel: de welbekende klassieke manicure waarbij de nagel van een wit randje en roze lak is voorzien, maar dan in een kleurrijke uitvoering.

Verjaardagsnagels

Voor haar 26e verjaardag – want ja, ze is pas 26 en al moeder, samen met een van de knapste zangers der aardkloot, bizar succesvol en steenrijk – liet het topmodel haar nagels onder handen nemen door dé nail artist van de sterren: Mei Kawajiri. De Japanse is verantwoordelijk voor nagels van vele grote namen der wereld en weet de mooiste kunstwerkjes te fabriceren.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by NAILS by MEI (@nailsbymei)

Trendkleuren

Bij Gigi Hadid maakte ze de french manicure in alle trendkleuren van ’t moment. Iedere nagel lakte ze in een andere kleur, van lila en roze tot appeltjesgroen en zachtgeel, wat de nagels een feestje voor het oog maken. En daar is Gigi Hadid het volmondig mee eens. ‘I love you, dankjewel’, schrijft ze op Instagram bij de foto van haar nagels.

View this post on Instagram A post shared by NAILS by MEI (@nailsbymei)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram | Beeld: Getty