De Netflix-film ‘Tall Girl’ is nu uit en levert aardig wat kritiek op

Al voor de release van deze film kreeg Tall Girl veel kritiek over zich heen. De ‘lange’ hoofdrolspeelster heeft het in de film namelijk moeilijk met haar lengte en de bijhorende pesterijen. Tegenstanders uiten kritiek op het feit dat de film zou suggereren dat een dunne, witte en rijke tiener hier zogenaamd te maken krijgt met vreselijke discriminatie. Deze kritiek kreeg vervolgens weer boze reacties omdat deze negatieve reacties op hun beurt dus weer suggereren dat lange meisjes niet gepest zouden kunnen worden.

Goed… heel wat kritiek dus, en dat nog voordat de film überhaupt te zien was. Maar nu is de film dus te zien, en dat riep weer een ander soort negatieve reacties op.

De makers van de film hebben volgens kijkers een ‘klein’ detail fout. Jodi, de hoofdrolspeelster, is in de film namelijk 6’1, oftewel 1,85 cm lang. En ja, dat is groot, maar niet zo groot als de film suggereert. In bijna ieder shot lijkt Jodi (volgens de kijkers) een gigantische reus. Alle andere karakters in de film zijn minstens een kop kleiner en zouden dus allemaal zo’n 1,55 centimeter moeten zijn. Niet héél logisch, toch? Volgens de kijkers in ieder geval niet.

Kijkers vinden dus dat de filmmakers een beetje overdreven hebben. En dat leverde aardig wat (grappige) reacties op.

But Jodi is just 6″1 why are they making it look like she’s 7 feet over? Or did they only get actors below 5 feet as her cast mates? #TallGirl pic.twitter.com/gN6p1z1w4b

So I just started this #TallGirl movie and had to stop immediately because this girl is supposed to be 6’1. Six one?! I feel like they made tiny sets and cast a bunch of extra short actors around her cause pic.twitter.com/sqSuvMGcN3 — The Snack That Smiles Back (@OMG_Alanna) September 13, 2019

I’m one minute into Tall Girl and I just wanna talk about how fvcking tiny all of these people must be so a 6’2 girl must seem like a damn giant — julia | 71 (@talkfastjulia) September 13, 2019

The film “Tall Girl” makes the girl seem hella tall but she’s only 6’1 💀💀💀 — Izabella🍯 (@xoxo__bells) September 13, 2019

“Being a tall girl is hard”

me: Aren’t supermodels legit like 6’4 and shit? #TallGirl pic.twitter.com/zqj9cUxgPw — The Good. The Bad. The Basic. (@GoodBadBasicPod) September 14, 2019

Sociaal probleem

De film adresseert overigens wel een relevant probleem. Meer dan genoeg meisjes worden op jonge leeftijd namelijk gepest vanwege hun lengte. Tall Girl krijgt dan ook veel positieve reacties voor het aankaarten van dit probleem.

Im getting upset seeing all of the tweets about the #tallgirl Netflix movie. People are acting like tall people didn’t get bullied. Ive been called a Sasquatch before and it’s not fun. Let us just have an uplifting movie and if you don’t find it interesting.. don’t watch it — lindsay rae (@_lindsayraee) September 10, 2019

Just watched #TallGirl on Netflix. It showed me a lot of things:

1. Love every inch of you before anybody else.

2. Even the prettiest girl you know gets insecure.

3. Some things is already in front of you, might take a while to figure it out but you’ll come through. — Kitty Witty ✨ (@KittyKatsWits) September 13, 2019

Such an important movie, thank you for telling our story @netflix <3

Stand tall together #tallgirl #Netflix pic.twitter.com/52EHTuPDw4 — Silje Qvist (@silje_q) September 13, 2019

I just finished #TallGirl and if this movie had come out when I was sixteen (then already 6’2”) it probably would’ve made me feel a lot better about being taller than 99% of my classmates. It’s a small thing, but it would’ve made a difference. — Hana (@hanawriteshere) September 13, 2019

